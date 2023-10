María Ripoll, directora de "Guerra de Likes", lanza una dura crítica a las comedias románticas: "Nos han hecho mucho daño"

En 2021, la española María Ripoll estrenó en México la cinta “Guerra de Likes”, protagonizada por Regina Blandón, Ludwika Paleta y Michelle Rodríguez, y desde entonces su conexión con el país es importante, ya que considera que el éxito que da la industria a los artistas no es fortuito.

“Ya quiero ir a México, porque me gusta mucho, pero me mantienen un poquito aquí (España), me gustó mucho la experiencia y me gustaría repetirla, porque fue muy diferente y ahí tienen todo para potencializar los proyectos, desde la calidad humana de Latinoamérica, hasta la capacidad técnica e influencia de Estados Unidos”, dijo la cineasta.

María considera que en este par de años el mundo del streaming ha cambiado mucho, pero insiste en que hace falta la mirada de las mujeres en los guiones para contar historias femeninas y que hablen de distintos temas, hasta del mismo amor, pero con una perspectiva actual.

“Es importante contar con la visión de las mujeres, incluso en las historias de acción o de terror, porque nuestra industria también está cambiando y no podemos quedarnos con los estereotipos que nos han contado toda la vida”, agregó Ripoll, tras su participación en la charla “Creadoras en series” en el marco de la primera edición del South International Series Festival en Cádiz, España.

La cineasta trabaja actualmente en una colección de películas sobre el amor, pero con una perspectiva diferente, “no desde lo que siempre nos han vendido porque son muchas leyendas como el príncipe azul y nos ha hecho mucho daño la comedia romántica y hay que cambiarlo”.

Este proyecto se llama “Love Collection” y es producido por Sony, por lo que espera que llegue a México y Latinoamérica en cuanto lo termine. Hasta el momento tienen tres guiones, cada uno compuesto por una historia diferente, ella dirige el primero y produce otro. La trama que encabeza cuenta la vida de una joven de 18 años que deja todo por ir detrás del hombre que cree que es el amor de su vida, pero al escaparse para ir con él, se cae y queda en coma 20 años. Cuando despierta está en otro siglo y todo ha cambiado.

En la charla del South, compartió panel con las directoras Patricia Font, Alba Lucío y Jelen Morales, quien dijo que para entrar a esta industria, las nuevas generaciones deben estar abiertas a todo tipo de historias, por lo que invitó a los jóvenes a ver incluso tramas que no les gusten, pues sólo nutriéndose de todo esto podrán crear.

