Song Kang habló por primera vez de Kim So Hyun y revela cómo fue estar a su lado

Song Kang es un conocido actor y modelo surcoreano que saltó a la fama con "Love Alarm", una serie de Netflix que adaptó un popular webtoon con el mismo nombre y que fue un gran fenómeno en Corea del Sur, desde entonces ha protagonizado otras producciones de la plataforma.

El actor surcoreano ha sido elegido para ser parte de diversas adaptaciones de varios cómics juveniles que han sido un gran éxito, como "Sweet Home", incluso ha sido comparado con Noah Centineo como el chico Netflix. Para este 2023, se espera que lance nuevos doramas.

Se desconoce si Song Kang ya se fue al servicio militar, pues se pudo haber enlistado de manera privada, aunque hay nuevas producciones que dejó listas para su estreno.

Song Kang revela cómo se sintió al lado de Kim So Hyun

"Love Alarm" es uno de sus trabajos más conocidos, pues saltó a la fama con este dorama coreano de Netflix en el que fue un chico de familia rica que llega a un nuevo colegio y conoce a una estudiante de la cual se enamora y hace todo lo posible por conquistarla.

Song Kang habló por primera vez de Kim So Hyun y reveló cómo fue estar a su lado, pues la joven actriz también es muy popular. Sobre su experiencia de trabajar con ella, dijo que:

Le pregunté acerca de muchos puntos que aceleran el corazón

Song Kang le pidió varios consejos de actuación, pues tiene una amplia trayectoria desde que era muy joven y quería ser convincente para ella, pues no se sentía suficiente, pero asegura que le dio apoyo en escenas difíciles y lo felicitó. A pesar de su química, algunas fans no estuvieron conformes con el final de la serie, pues el actor no se quedó con la protagonista.