Bárbara Regil le pone un alto a El Capi Pérez, le manda un mensaje al conductor de VLA: "persona con cero talento"

La talentosa actriz, Bárbara de Regil se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de lanzar un fuerte mensaje contra el conductor de "Venga La Alegría", El Capi Pérez, quien hace unos días habló sobre las pinturas de su hija, Mar de Regil.

Sin guardarse nada la protagonista de la serie "Rosario Tijeras" habló sobre las controversiales declaraciones de El Capi Pérez, uno de los comediantes más famosos en la actualidad. El mensaje que envió la actriz generó opiniones divididas entre los fans del entretenimiento.

Por medio de su canal de YouTube el sitio especializado en temas de la farándula "DMeNT" compartió las declaraciones que le envió Bárbara Regil a El Capi Pérez después de que el conductor de "Venga La Alegría" hablara de las pinturas que hizo su hija, Mar de Regil.

De acuerdo con el canal de YouTube Bárbara de Regil, una de las actrices más famosas en nuestro país, aseguró que El Capi Pérez es una persona sumamente "desagradable" y con "cero talento". Recordó que el conductor de "Venga La Alegría" se burló de las pinturas de su hija.

"El Capi Pérez que para mí es una persona sumamente desagradable y con cero talento, porque burlarse de alguien no es tener talento", apuntó.

Finalmente la chica fitness de 36 años de edad recordó que El Capi Pérez habló de su hija de 19 años. Confesó que solo por eso se atrevió a hablar de él, pues con su hija no se tiene que meter. Lamentó los comentarios que hizo el conductor de televisión.

"El Capi Pérez salió a echarle más leña a una niña de 19 años y eso no puede ser. No me gusta hablar de la gente, pero en este caso hablé de él porque se metió con mi hija", sentenció.