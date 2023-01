Maya Nazor: Esta es la nueva pérdida que enfrenta la ex de Santa Fe Klan

Desde hace un par de semanas atrás, Maya Nazor ha tenido días sumamente complicados debido a que su ruptura con Santa Fe Klan la convirtió en blanco de críticas por supuestamente haber buscado una pensión millonaria para la manutención de su hijo y por si fuera poco hace apenas unas cuantas horas, la influencer de 24 años informó que también está lidiando con una pérdida por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto.

Maya Nazor utilizó su perfil oficial de Instagram para denunciar su pérdida, la cual, no se trata de algún ser querido o de algo por el estilo, sino de su cuenta oficial de TikTok, la cual, sin previo aviso, fue eliminada y este hecho representó un duro golpe para la influencer, quien ha logrado hacerse de un nombre en internet gracias a las distintas redes donde genera contenido.

“No sé por qué me quitaron mi cuenta de TikTok :C” fue el texto que escribió Maya Nazor en una historia se Instagram donde también difundió uno de los videos que tenía disponible en la concurrida aplicación de origen chino, además, también etiquetó a las redes sociales de la famosa plataforma para tratar de tener una explicación del bloqueo de su perfil, en el cual, ya tenía la nada despreciable cantidad de más de 6.7 millones de seguidores.

De momento, Maya Nazor no ha informado si tiene planeado hacer otro perfil en TikTok o si tratará de recuperar el que le fue eliminado y por ahora, solo mantiene el contacto con sus fans a través de Instagram y Twitter, plataformas en la que sus seguidores también se pueden contar por millones.

Maya Nazor tenía casi siete millones de seguidores en TikTok. Foto: IG: nazormaya

“No le estoy pidiendo dinero a nadie”

Como se mencionó al principio de esta nota, Maya Nazor ha experimentado días complicados desde su separación de Santa Fe Klan, sin embargo, esto se ha propiciado a raíz de distintos rumores en los que se aseguraba que la influencer originaria de Cuernavaca, Morelos era una caza fortunas, incluso, llegó a decirse que exigió una pensión para su hijo de 200 mil pesos mensuales, por lo que este dato fue la gota que derramó el vaso y la también empresaria salió a aclarar que no le está pidiendo dinero al rapero.

"Yo no le estoy pidiendo dinero a nadie gente. Déjenme en paz y dejen de meterse con mi hijo. ¡Ya basta! Dejen de inventar chismes y seguir alimentándolos con mala energía. Les mando mucho amor" fue el texto que escribió Maya Nazor a través de su perfil de Instagram donde hace un par de semanas atrás también aseguró que su relación con Santa Fe Klan se realizó en un ambiente de cordialidad pues ambos están comprometidos con el bienestar de su hijo.

Maya Nazor aclaró que no le está exigiendo una pensión a Santa Fe Klan. Foto: IG: nazormaya

Cabe mencionar que, por ahora, la expareja no ha revelado ningún tipo de detalle sobre su separación ni de cómo es que se organizarán en todo lo relacionado con su hijo, no obstante, se desconoce si tienen planeado revelar esta información pues desde que nació Luka han tratado de ser sumamente herméticos con todo lo referente al menor, cuyo rostro no se ha dado a conocer de forma pública.

