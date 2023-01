Karely Ruiz impacta a sus fans con fuerte confesión: “Hasta la vida me quería quitar”

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas, sin embargo, en esta ocasión no fue por sus candentes fotografías o sus atrevidas colaboraciones con otras estrellas de OnlyFans, sino que en esta ocasión la modelo regiomontana se puso reflexiva en Instagram e hizo una confesión que preocupó a todos su seguidores pues reveló que en uno de los pasajes más oscuros de su vida llegó a considerar en quitarse la vida por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Karely Ruiz publicó un mensaje en el que dijo sentirse orgullosa de todo lo que ha logrado gracias a su trabajo, no obstante, recordó que hace algunos años atrás varias personas la humillaron en su camino hacia la fama y fue aquí donde confesó que hasta consideró el quitarse la vida.

Karely Ruiz señaló que su caminó a la fama no fue nada fácil. Foto: IG: karelyruiz

“Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa, saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pase mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a dios no lo hice, no vale la pena tomarles importancia a los malos comentarios, es mejor salir adelante, así por más dura que sea la situación y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó estos últimos años y aunque me humillaron feo, aquí ando triunfando”, escribió Karely Ruiz.

En otro mensaje compartido por la misma vía, Karely Ruiz señaló que durante los últimos meses distintas personas se le han acercado con el fin de obtener algún beneficio de ella y que otros, además de terminar hablando mal de ella hasta la han robado, lo cual, le parece verdaderamente decepcionante, no obstante, adelantó que ahora se invertirán los papeles y que ella será la que “se porte mal” aunque reiteró que sabe valorar a sus verdaderas amistades.

“Y Estos últimos meses me ha tocado gente muy mal agradecida que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron de mí, me robaron, me utilizaron para crecer y yo pende… los ayudé, pero a esa gente le va mal ya que uno hace las cosas de corazón pero saben que perdieron una amistad sincera porque yo sé valorar a las personas, pero me toca ser igual de mier… que todos”, finalizó su texto Karely Ruiz, quien hace apenas unos días denunció en redes sociales que le robaron su cartera en su propia casa durante una fiesta que organizó para celebrar el Fin de Año.

Cabe mencionar que, por ahora, Karely Ruiz no ha ofrecido detalles sobre la situación que la hizo estallar, sin embargo, durante los últimos meses ha denunciado robos, traiciones y decepciones que se ha llevado de personas allegadas a su círculo cercano, no obstante, en distintas ocasiones ella misma ha referido que está consciente de que todo es consecuencia de su fama.

