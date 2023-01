VIDEO: Karely Ruiz eleva la temperatura en jeans entallados y mini top naranja

Karely Ruiz enloqueció a sus millones de fans en TikTok, plataforma en la que cautiva con sus atrevidos atuendos y sensuales movimientos, como lo hizo en una reciente publicación en la que se le ve con un look de jeans entallados y mini top naranja, outfit perfecto para destacar su curvilínea y voluptuosa silueta, con el que elevó la temperatura en la red social de videos, ganando miles de "likes".

La modelo de OnlyFans regiomontana se consolidó este 2022 en las redes sociales como influencer, mucho gracias a mostrar sus curvas en los diseños más reveladores con los que roba suspiros, aunque en más de una ocasión la bella joven se ha tenido que enfrentar a la censura, pues constantemente sus cuentas en la plataforma china son suspendidas, sin embargo, confirma que no teme a las restricciones.

Karely enciende las redes en jeans y top

La influencer se lució en cuenta de TikTok, logrando sumar 2.4 millones de reproducciones al momento, además de 341 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Mi diosa, tu diosa, nuestra diosa", "Karely eres mi ídola, por ti me levanto todos los días, te amo", "ahora creo en los ángeles", "la más chula Karely, "bien linda ella", "Como no amarla no más véanla" y "Te amo karely estás divina mi amooooor", entre muchos otros.

Ruiz causó furor en la plataforma china con su video, que acompañó con la frase y los hashtags "En mi corvette #parati #foryou", imágenes en las que se le ve luciendo sus curvas en un entallado jeans, pieza que destaca por ceñirse perfectamente a su silueta y que combinó con un revelador mini top naranja. El clip lo musicalizó con la canción "El bueno y el malo", de Banda Tierra Sagrada y Colmillo Norteño.

Karely conquista en entallado jeans. Foto: TK @karelyruiz.mx

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ya suma 10.4 millones de seguidores en la plataforma china y más de 106 millones de "me gusta", esto sólo en su cuenta principal, pues la influencer tiene usuarios alternos en los que también se luce con atrevidos looks, convirtiéndose así en una de las más famosas y populares en TikTok,red social que ha servido para que muchas famosas dejen ver su lado más sensual y divertido.

Karely, que ganó mayor popularidad después de visitar al actor Andrés García y ser retratada en un sensual bikini, hoy se coloca como una de las más exitosas en las redes, pues tan sólo en Instagram cuenta con 7.3 millones de seguidores, cifra que va en aumento, por las fotografías en las que se luce con los atuendos más cortos y sensuales.

La modelo de OnlyFans presume los más atrevidos atuendos. Foto: IG @karelyruiz

