Celia Lora: 3 looks de transparencias con los que ha desafiado la censura de Instagram

Con 10.3 millones de seguidores, Celia Lora se ostenta como una de las celebridades mexicanas más populares de Instagram y dicho éxito en esta conocida plataforma se debe a que de manera constante deleita la pupila de sus admiradores, no obstante, en más de una ocasión la hija de Alex Lora ha estado al filo de la censura, por lo que en esta ocasión te mostraremos los 3 looks más atrevidos de la estrella de OnlyFans, con los cuales ha desafiado directamente la censura de la famosa aplicación de la camarita, además, te contaremos algunos datos que posiblemente no sabías acerca de la bella playmate.

La carrera de Celia Lora dentro del mundo del espectáculo comenzó hace poco más de una década pues según sus propias declaraciones no estaba interesada dentro del mundo de la farándula, no obstante, su arrolladora belleza y unos cuantos arreglitos estéticos la hicieron llamar la atención de distintas revistas para caballeros por lo que sus atrevidas sesiones resultaron ser todo un éxito y rápidamente se convirtió en todo un sex symbol.

Celia Lora provoca decenas de suspiros en cada publicación que realiza. Foto: IG: celi_lora

Una de las primeras revistas que confió en su belleza fue Playboy, por lo que el hecho de convertirse en una playmate le ha dado un gran impulso a su carrera y dicha relación fue tan exitosa que incluso, actualmente siguen colaborando, por lo que ha mantenido su calidad de sex symbol intacta.

Luego de brillar como modelo, Celia Lora incursionó en distintos reality shows en los cuales, triunfo gracias a su fuerte e imponente personalidad por lo que este hecho le fue abriendo nuevas puertas dentro de la farándula y por ello es una de las celebridades más solicitadas para aparecer en distintos espacios como invitada, no obstante, ella misma ha declarado que es muy selectiva en este aspecto.

Celia Lora posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: celi_lora

Tras la llegada de OnlyFans a México, Celia Lora fue una de las primeras personalidades en incursionar en dicha aplicación y por ello se convirtió en una de las pioneras dentro de la venta de contenido exclusivo, incluso, otras modelos tratan de replicar lo que ella hace para tener éxito, lo cual, también ha obligado a la playmate en esforzarse para innovar dentro de este rubro.

Hace apenas unos meses se dio a conocer que Celia Lora es la mexicana más lucrativa de OnlyFans al registrar ganancias anuales de alrededor de 14 millones de pesos, lo cual, es una cifra sumamente difícil de superar, cabe mencionar que en esta lista le siguen personalidades de la talla de Yanet García y Karely Ruiz.

Celia Lora es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: celi_lora

Actualmente, Celia Lora tiene 39 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística pues, aunque en los últimos meses se ha dedicado a viajar, solo basta dar una pequeña probadita del contenido que publica en OnlyFans para causar gran furor en redes sociales y de esta manera no descuidad sus redes sociales, lo cual, es una clara muestra de su influencia e importancia dentro de la industria del entretenimiento en México.

