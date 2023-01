FOTO | Al estilo sirena, Esmeralda Ugalde presume su figura con diminuto bikini

Para muchos de los famosos las vacaciones navideñas terminaron, pero no dejan de compartir los momentos que disfrutaron durante sus días de descanso. Como Esmeralda Ugalde, quien deleitó la pupila de sus seguidores al publicar una fotografía en redes sociales en la que presume su escultural figura con un elegante bikini verde.

La conductora de “Corazón Grupero” ha demostrado que la playa se encuentra entre sus destinos favoritos y así lo confirmó con su más reciente fotografía, pues compartió una tierna reflexión en la que la imagen acaparó las miradas ya que en ella luce un bikini verde strapless que le permitió presumir su abdomen de acero y piernas de infarto, resaludo de una estricta rutina de ejercicio.

Esmeralda Ugalde posa al estilo sirena. Foto: IG @esmeoficial

“El mar y yo… Podría pasar horas y horas observando su inmensidad. El mar es mi lugar de reflexión, su sonido calma mi corazón, aclara mis ideas y me libera del ego. Ahí es donde me doy cuenta de lo importante, me vuelvo a conectar y me lleno de energía para seguir recorriendo la vida con amor y agradecimiento. Así que, ¿cómo no voy a querer volver y volver? Pronto, mientras tanto lo que viene es hermoso”, escribió Esmeralda Ugalde.

En cuestión de minutos la imagen ganó decenas de reacciones y es que en ella posa al estilo sirena sobre la arena con el mar como testigo de su belleza, todo mientras presume su escultural figura con un conjunto en tonos verde y detalles floreados en la parte superior, una prenda ideal para quienes buscan un bronceado perfecto ya que evita las marcas del bronceado en el escote.

Bikinis de Esmeralda Ugalde

Esta no es la primera vez que la hermana de Ana Bárbara deja clara su pasión por el mar y lo mucho que disfruta del sol y la arena, pues entre las imágenes favoritas de sus más de 1 millón de seguidores en Instagram destacan aquellas en las que posa con delicados y románticos bikinis que le permiten presumir su físico de impacto.

Romántico bikini de Esmeralda Ugalde. Foto: IG @esmeoficial

Además, la joven conductora se ha convertido en referente de moda gracias a su estilo único para el que no teme en experimentar con las diferentes tendencias y hacerlas suyas. Muestra de ello, la fotografía en la que posa con un diminuto bikini en diseño arcoíris con tonos rosas y azul celeste.

Aunque la playa le brinda momentos de relajación, la conductora no pierde el estilo y además de aquellos atuendos casuales luce otros trajes de baño con el toque de elegancia que tanto la caracteriza. A éstos añade accesorios ideales para dar largos paseos, como los pareos que se han convertido en un favorito gracias a su versatilidad.

