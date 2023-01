Coque Muñiz manda desgarrador mensaje para despedir a su hermano: “Prefiero verte partir”

Luego de dar a conocer la noticia del desafortunado fallecimiento de su hermano Marco Antonio, “El Coque” Muñiz se tomó el tiempo para agradecer en sus redes sociales todas las muestras de cariño que su familia ha recibido en este complicado momento por el que atraviesan, además, el querido conductor y cantante escribió un impactante mensaje para despedir a su consanguíneo, el cual, generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, por lo que a continuación te contamos cuáles fueron las palabras del hijo del “Lujo de México”, como se le conoce a Marco Antonio Muñiz.

“Con todo cariño quisiera agradecer las muestras de afecto y respeto en cada uno de sus comentarios, espero mañana responder como se merece a cada uno que se ha tomado la molestia de llamarnos o enviar un mensaje. ¡Gracias otra vez!” fue el texto que escribió “El Coque” a través de su perfil oficial de Twitter en los primeros minutos de este martes 31 de enero y fue precisamente por esta vía donde el también conductor le dedicó unas emotivas y fuertes palabras de despedida a su hermano mayor.

“Cuantas preguntas pasan por tu cabeza y cada uno decide cómo vivir su duelo. Yo prefiero verte partir que verte sufrir, la esperanza de vida no está en prologarla como sea, solo estamos de paso, no conozco el cielo, pero creo que ahí sí puedes fumar, ¡buen viaje, bro!”, escribió el querido Jorge Muñiz, quien generó todo tipo de opiniones entre sus seguidores pues sus palabras resultaron un tanto fuertes para algunas personas, no obstante, también hubo quien lo respaldó.

¿De qué murió el hermano del “Coque” Muñiz?

Hasta ahora, no se ha dado a conocer cuál fue la causa exacta de la muerte de Marco Antonio Muñiz hijo, sin embargo, todo parece indicar que se trató de algún padecimiento en su sistema respiratorio pues luego de confirmar la muerte de su hermano, Jorge Muñiz, también se tomó el tiempo para agradecer el trato y las atenciones de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Coque Muñiez agradeció las muestras de apoyo a nombre de toda su familia. Foto: Especial

Jorge “Coque” Muñiz es, hasta ahora, el único miembro de la talentosa y reconocida familia que ha salido a agradecer las muestras de apoyo tras la muerte de su hermano Marco Antonio, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando se proporcionen más detalles sobre este trágica muerte que ha causado conmoción al interior del ambiente artístico, asimismo, se espera que se informe cuál es el estado en el que se encuentra “El embajador del romanticismo”, quien está a pocas semanas de cumplir 90 años de edad.

