Clara Chía: ¿Cuál es el estado de salud de la novia de Piqué hoy martes 31 de enero?

Durante las últimas horas el nombre de Clara Chía Martí ha encabezado las listas de tendencias en las distintas plataformas digitales debido a que se dio a conocer que la novia de Gerard Piqué fue hospitalizada de emergencia en una clínica de Barcelona, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe acerca del estado de salud de la joven estudiante de 23 años.

La noticia de la hospitalización de Clara Chía Martí se dio a conocer en la última entrega de la sección llamada “Mamarazzis” de “El Periódico” de España donde se informó que la nueva novia de Piqué no atraviesa por su mejor momento pues toda la presión mediática a la que ha estado expuesta desde el pasado mes de junio ha comenzado a pasarle factura y todo parece indicar que el lanzamiento del tema de Shakira y con Bizarrap fue el detonante para que su estado de salud comenzara a degradarse.

Clara Chía ha recibido infinidad de críticas tras anunciar su romance con Piqué. Foto: Especial

Según lo informado por las “Mamarazzis”, Clara Chía tuvo que ser atendida de emergencia en el Hospital Quirónsalud, una clínica privada de Barcelona donde se presentó con un severo cuadro de ansiedad, el cual, habría sido provocado por toda la presión mediática a la que se ha sometido durante los últimos meses pues en cuanto se dio a conocer que fue la tercera en discordia en la relación de Piqué y Shakira se convirtió en una de las principales enemigas públicas no solo de España sino de gran parte del mundo.

Según los reportes, Clara Chía ya fue dada de alta y se encuentra en su casa tratando de recuperarse, sin embargo, trascendió que ha buscado el cariño y protección de sus padres durante los últimos días debido a que su estado anímico no se encuentra del todo bien, incluso han circulado distintas versiones en las que se asegura que consideró en dar por terminado su amorío con el exdefensor, quien para tranquilizarla y mostrarle su respaldo habría publicado su primera foto juntos en redes sociales, la cual, se pensó era un golpeteó para Shakira.

Gerard Piqué habría publicado su primera foto junto a Clara Chía para demostrarle su respaldo ante las críticas. Foto: IG: 3gerardpique

Hasta ahora, no ha habido un reporte oficial emitido por Piqué o por la propia Clara Chía donde se informe a detalle cuál es su estado de salud y dicha situación ha dado pie a que se generen distintas especulaciones pues en distintos medios comenzó a circular una versión en la que se asegura que la hospitalización de la novia del también empresario no se debió a un ataque de ansiedad sino a una revisión por su supuesto embarazo, sin embargo, no hay información fidedigna que pueda confirmar estos rumores.

Para finalizar, es importante recordar que el próximo jueves 2 de enero, Gerard Piqué estará celebrando su cumpleaños número 36 y se espera que la pareja salga a festejar, por lo que será ahí cuando se tenga un mejor panorama de la situación médica actual por la que atraviesa Clara Chía Martí, quien pese a ser blanco de todo tipo de críticas ha decidido permanecer en silencio.

