Esta fue la manera en la que Gerard Piqué le pidió volver a Shakira en medio affaire con Clara Chía Martí

La separación entre Gerard y Shakira ha sido una situación muy polémica, mediática y difícil para ambos, ya que debieron tomar una dura decisión en cuanto a la tenencia de sus hijos Milán y Sasha, con quien de sus padres vivirían y arreglos económicos realmente millonarios, gracias a un a un grupo de abogados llegaron a un acuerdo.

La colombiana se iría a vivir a Miami, por lo que la actual pareja de Clara Chía viajaría a ver a sus hijos todos los meses y poder compartir tiempos juntos. Sin dudas más de 12 años de relación amorosa no termino para nada bien para Gerard luego de rumores de infidelidad de su parte más que evidentes.

Foto que compartió Gerard junto a su nueva novia Clara Chía Martí. Fuente: Instagram 3gerardpique

Shakira, se ha encargado de contar su verdad a través de su música, sus letras y ha realizado menciones importantes que dan que pensar sobre su ex pareja. Entre los sencillos que ha lanzado se encuentran: “Te Felicito” con el cantante Rauw Alejandro, “Monotonía” junto a Romeo Santos y por último y muy polémico la Music Sessión #53´con BZRP.

Esta fue la frase que dijo Shakira en su sencillo sobre el pedido que le realizó Piqué:

Shakira mientras grababa su sessión con BZRP. Fuente: Instagram shakira

En su último tema existe una frase que generó cierto inconveniente para Clara Chía Martí, que dice de la siguiente manera: "Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques", por lo que todo indicaría que Gerard Piqué le podría haber pedido a la colombiana que regresaran para mantener su familia unida.

En una entrevista se comunicó: “Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado terminan su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. Ya existía Clara por entonces". Sin embargo, para Shakira ya era demasiado tarde.

