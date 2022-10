VIDEO | Jorge "Coque" Muñiz recuerda cómo fue su problema con de próstata, le pide a los varones cuidarse e ir al médico

Jorge "Coque" Muñiz fue hospitalizado y sometido a una operación a principios de septiembre que no puso en riesgo su salud. Aunque en principio no se supo la razón, después fue él mismo quien reveló las causas: fue una cirugía de próstata. Entonces mencionó que sufrió de dolores para ir al baño, además de que le dio miedo el contraer cáncer.

Ahora, el cantante de música romántica se presentó en el sillón del programa De Primera Mano para platicar su experiencia como sólo él lo sabe hacer, con mucho ánimo y entre risas. Tras hablar de su relación con el pugilista Julio César Chávez, de quien es además de su amigo, compadre, mencionó los problemas que tenía a la hora de hacer "pipí".

"Coque" Muñiz aconseja a los jóvenes varones

Tras mensionar que lo operaron de "donde las arañas hacen su nido", emulando al narrador deportivo Enrique "El Perro" Bermúdez, Jorge "Coque" Muñiz dijo que recibió llamadas de muchos amigos que le llenaron el alma, algo que agradeció. Calificó su intervención muy buena, pues el médico era bueno.

Explicó que la intervención fue rápida y que al día siguiente ya lo habían puesto a caminar. Incluso, presumió que su condición cambió de manera radical porque ya podía ir al baño de manera exitosa. "Estos destapando baños, si me necesitan me hablan. Ya ni me acordaba", mencionó entre risas.

De igual manera invitó a los varones que tengan poco más ed 40 años a que se realicen la prueba de antígeno prostático: "te la hacen en la mañana, al otro día te dicen cómo están tus niveles y eso te dice cómo estás. No necesitas otra cosa, pero si ya viene eso constante, la desesperación de un hombre por ir al baño y no poder hacer pipí es muy incómodo porque te paras cada rato y en la noche estás muy incómodo", reveló.

En el caso de Jorge "Coque" Muñiz afirmó que hizo trampa porque se sometía a que le colocaran sondas para poder orinar. Esto lo hizo por mucho tiempo hasta que el médico le advirtió que era algo peligroso, pues podría desarrollar cáncer de próstata.

SIGUE LEYENDO:

FOTO | Karely Ruiz presume elegante y atrevido body negro transparente

Día de Muertos 2022: Fecha, ruta del recorrido y todo lo que debes saber del tradicional desfile

Aracely Arámbula: los vestidos entallados con los que ha derretido a los fanáticos