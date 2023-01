De cantar "Billie Jean" en una kermés a conquistar la Arena CDMX: los 30 años de Pancho Barraza y su enemigo el amor

Junto a mí hay un sombrerudo. Uno que suda a chorros mientras pide que le traigan una botella de tequila esta noche en la Arena Ciudad de México, al norte de la capital. Mi vecino pide a gritos sus canciones. Pancho Barraza parece que vino a complacerlo. Porque de cuatro que exigió, le atinó a tres. "El vagabundo que te ama", una de ellas. "Te esperaré" y "Música romántica", fueron las otras dos. "El Tragafuegos" la que se quedó con ganas de escuchar. Reconozco que yo también.

El concierto de Francisco Javier Barraza Rodríguez sucede en un recinto al que le caben más de 22 mil almas y donde dieron el banderazo de salida para la gira "Leyenda en Vida", que consta de más de 80 conciertos para un hombre de 62 años de edad que reconoce tener una rutina de ejercicios para aguantar la carga de trabajo. "A veces me nebulizo porque los pulmones se cansan, trato de comer frutas y verduras para que mis cuerdas no se quemen", me dice en una llamada telefónica días antes del evento.

Vestido con botas y sombrero blanco, Pancho dio inicio a su presentación con "Te esperaré"

Esta celebración por los 30 años de carrera del artista construye una atmósfera grupera, donde los asistentes visten de botas, sombrero y camisas vaqueras. No tan alejadas del origen del inmueble, que durante más de 50 años fungió como el Rastro de Ferrería, lugar en el que había corrales de vacas, borregos y pollos. Maldita la hora en que me puse un rompevientos color negro. Pienso que mejor hubiera sido venir de camisa de cowboy. Para poder disfrutar de una cerveza al ritmo de "Pero la Recuerdo".

La raza quería bailar de a "cartoncito de chelas" con canciones como "El Sinaloense", "Se va muriendo mi alma" o "Tragos de amargo licor" pero las butacas impedían hacer huateque. Minutos antes, las pantallas proyectaron imágenes del cantante acompañadas de la emblemática canción de "We will rock you" de Queen. Referencia que él mismo ofreció para definir que es un apasionado por el rock and roll y el pop.

Los fanáticos corearon todos los éxitos del originario de Sinaloa

Cuando tenía 22 años, Pancho Barraza fue profesor de música en una secundaria ubicada en Villa Unión, en el estado de Sinaloa. Ahí, durante una kermés del Día del Estudiante sus alumnos lo animaron a subirse al escenario y a partir de ese momento se inició en el mundo de la música, ya que lo invitaron a formar parte de la agrupación. "Yo solamente estudié hasta la primaria. Mis chicos me empujaron a que me subiera a cantar con el grupo y me aventé Billie Jean de Michael Jackson, era fan de su disco Thriller", señala. Su talento y don para componer, lo llevan años más tarde a formar parte de Banda Los Recoditos, donde se convierte en su voz principal logrando destacar con sus propias canciones.

La Arena CDMX sirve como escenario para que Pancho brinde un espectáculo digno del Cirque du Soleil, con bailarines, performance y acróbatas sobre telas. Con semejante pretexto nos regala casi 4 horas de show. Más de 30 canciones que recorrieron toda la trayectoria del también compositor mexicano.

Acróbatas sobre telas acompañaron el show del cantante

Un maratón de regional mexicano. Desde éxitos con norteño hasta un grupo de mariachis que hizo que el público se levantara de su asiento para entonar "El Son de la Negra". Entre las filas del escenario caminan bailarines enfundados con un atuendo de mariposa monarca cuando Pancho inicia con las primeras estrofas de "Y las mariposas". Lagrimas brotan de los ojos de unos asistentes que estaban detrás de mi con "Ya se fue". Las parejas se funden en besos llegando el turno de "Mi enemigo el amor", una canción que se escuchó más de 3 veces en el gigante de acero de Azcapotzalco.

El mes de enero se nos está haciendo eterno pero Pancho nos recalca que con "Las nieves de enero" de Chalino Sánchez es momento de hablar sin mentiras con tu "chatita del alma". El espiritu del fallecido Joan Sebastian se hace presente con "Amor limosnero". Nos recuerda que algún día habremos de partir de este plano terrenal. La vida es como una canción de banda, me dice Pancho en entrevista: "Veloz, alegre y con tristezas". "Gózala, porque luego vendrá el silencio".

Una de las canciones más esperadas del cantante fue "Ignoraste mis lagrimas"

Hay veces que no todo sale muy bien. Como cuando las pantallas del concierto muetran dificultades técnicas o el micrófono de Pancho se mutea. Pero su banda Santa María, a sabiendas que el show debe continuar, llenan ese espacio con una doble dosis de energía y alegría. Sus coristas comienzan a animar al público y hasta los ponen a realizar coreografías. "¡De aquí hasta el amanecer nos la seguimos!", grita.

Pancho no deja de saltar en el escenario. Teatral como es, un rockstar a la mexicana. De pronto se enmudece el recinto. Barraza se hinca, agradece al cielo y de pronto, como si de un cohete se tratara se impulsa y levanta el brazo en señal de victoria. Como aquella pose que hizo famosa Freddy Mercury en Wembley.

El cantante reveló que durante su gira tendrá más de 80 conciertos

Pero se le adivina feliz. Complacido de mirarnos a todos coreando su nombre y sus éxitos. Liberados después de gritar un "Viva México Cabrones" con el mariachi. He perdido al sombrerudo. Lo último que supe es que no se terminó su botella y el mesero se la vació en una cantimplora de plástico. Pancho clausura este nuevo encuentro con su mayor éxito "Mi enemigo el amor", el cual se escuchaba hasta el estacionamiento donde la gente lo coreaba. Sus bailarines agradecen al público y celebran la trayectoria del "poeta del amor".

Aún falta salir de la Arena y llegar a casa como Dios te da a entender. ¿El gran ausente? El mercado banquetero de mercancía pirata. Los fanáticos de Pancho agradecen que hubiera sillas porque mañana se trabaja y duelen más los huesos.

