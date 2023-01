Pablo Chagra pone una condición para estar en Ventaneando: ¿De qué se trata?

Tras el pleito que el influencer Pablo Chagra sostuvo con el conductor Daniel Bisogno, debido a un polémico tuit que surgió cuando Chagra publicó información falsa sobre la cantante Kenia Os, todo parece indicar que la pelea no ha parado e incluso el periodista Gustavo Adolfo Infante se sumó a las críticas contra Chagra.

Chagra comenzó su carrera hace un año. Foto: Instagram

Chagra sí quiere ir a Ventaneando

Durante su sección de Espectáculos en el programa de radio “La Caminera” de EXA, el comunicador confesó que sí está dispuesto a ser entrevistado por la periodista Paty Chapoy para aclarar el tema, pero con una condición.

"Yo como Ana Bárbara, que no esté Daniel Bisogno y sí voy", indicó Chagra entre risas, aunque dejó en claro que no tiene ningún problema con el conductor, pero que en realidad el motivo del pleito no es que él sea un periodista improvisado, sino que usualmente los conductores de TV desdeñan a las redes sociales.

Chagra confesó que le dolió la respuesta agresiva de aquel tuit de Bisogno, por lo que le respondió un tanto molestó al emblemático conductor e incluso lo cuestionó sobre la verdadera razón de su enojo, ya que él sí podía expresarse y amar en plena libertad.

Errores y aciertos de Chagra

Chagra señaló que apenas tiene un año siendo comentarista de espectáculos en redes sociales, por lo que su crecimiento ha sido con base en pruebas y errores, pero está trabajando para convertirse en un periodista profesional.

Sus compañeros de programa animaron a Chagra y le dijeron que él hace un gran trabajo e incluso Tania Rincón agregó que hay público para todo tipo de comentaristas de espectáculos, pues lo que mira una señora en TV no es lo mismo que le gusta a una adolescente.

En respuesta, Chagra aludió que le gustaría algún día poder decir que tiene 20 años trabajando en el medio, pero lo haría sin molestar ni aventar fregadazos a otras personas.

Sigue leyendo:

Ricardo Peralta, ganador de MasterChef Celebrity, asegura que Daniel Bisogno lo odia: "Le caigo mal porque soy moreno"

5 famosos que se han convertido en enemigos públicos de Daniel Bisogno