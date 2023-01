Filtran supuesto reclamo de Enrique Ponce a Luis Miguel por la relación con su exesposa: "Ya no somos compadres"

Desde hace poco más de dos años Luis Miguel inició una relación sentimental con Paloma Cuevas, exesposa del torero español Enrique Ponce. Cabe recordar que ella, es comadre de “El Sol de México”. Una situación que ahora desató una fuerte discusión entre el cantante y el matador, a tal punto que este le dijo que “Ya no somos compadres”.

El fuerte reclamo se dio en un restaurante de Madrid

Una situación que daño seriamente la amistad entre estos personajes. Así lo reportan algunos medios españoles, a quienes les filtraron una información, donde Luis Miguel y Ponce tuvieron un intercambio de palabras, cuando este último le reclamo al mexicano su relación sentimental con su exesposa Paloma Cuevas.

Versiones señalan que el torero en retiro le dijo a Luis Miguel que “Ya no somos compadres”, ya que para él fue una traición a su amistad la relación que inició con su expareja. El altercado al parecer se dio durante un encuentro que sostuvieron los dos en un restaurante, el cual al parecer estuvo algo subido de tono.

“No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre” ese fue uno de los señalamientos subidos de tono que hizo Enrique Ponce a Luis Miguel en un restaurante de Madrid, España. Informaciones señalan que la discusión llegó a tal punto que los guardias de seguridad tuvieron que intervenir, para que la situación no pasará a mayores.

¿Por qué eran compadres Luis Miguel y Enrique Ponce?

El vínculo entre el matador y el intérprete se dio porque este último fue padrino de bautizo de una de las hijas que procrearon Enrique y Paloma. Una situación que al parecer nunca tuvo contento al extorero y que ahora reclamó a Luis Miguel, quien sostiene una relación con Cuevas desde hace poco más de dos años.

