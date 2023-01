Esta película en Prime Video fue prohibida en diversos países por su intensidad, pero es de las más taquilleras de la historia

Dentro de Prime Video existen películas para todos los gustos, sin embargo, existen cintas que son consideradas esenciales debido a que han trascendido en la industria del séptimo arte, es por eso que la producción que te recomendamos a continuación corresponde precisamente a esta última lista.

El filme que te recomendamos es el largometraje icónico “La Pasión de Cristo”, dirigido por Mel Gibson, esta producción relata episodios como la última cena, la crucifixión y muerte de Jesús, hechos que se recuerdan a nivel mundial, específicamente en la denominada semana santa.

La película fue estrenada en 2004 y aún sigue siendo popular y a pesar de que varias televisoras la han transmitido en todo el mundo, lo cierto es que hay quienes aún no la han visto a pesar de que es considerada un esencial, no importa si eres o no religioso.

Esta es una cinta indispensable

La mayor parte de la filmación de esta película se realizó en Italia, en ciudades como Matera y Craco. Es considerada una de las películas con la representación más cruda del calvario que sufrió Jesús de Nazaret.

Una de las escenas más fuertes es la flagelación cuando los soldados romanos dan latigazos a Jesús en un patio de torturas. Además de los castigos corporales, los soldados se burlan de él, entregándole una corona de espinas a quien dice ser el rey de los judíos, y continúan golpeándolo.

La grabación de la película se hizo en latín, hebreo y arameo, por ser los idiomas que se hablaban en la época de Jesucristo. La película fue nominada a tres premios Óscar: mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía.

Es de recordar que en la religión católica llama Pasión de Cristo a la agonía y sufrimiento de Jesús de Nazaret desde su oración en el huerto de Getsemaní, antes de ser capturado, y hasta su muerte en la cruz y debido a la trama que narra este filme fue prohibido en Arabia Saudita, Kuwai y Bahrein.

