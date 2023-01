Alisha Lehmann enciende Instagram con ombliguera y abrigo

Alisha Lehmann es una de las delanteras que más miradas atrapa, pues es muy bella y tiene una pegada increíble, por lo que constantemente se vuelve tendencia, ya sea por sus atuendos o los goles que marca. En esta ocasión se viralizó por un atuendo invernal que compartió con sus más de 11 millones de fans en Instagram.

La jugadora suiza tiene 24 años de edad y vive los mejores momentos de su carrera, llegó a la Superliga Femenina en agosto de 2018, pero en la actualidad milita en el Aston Villa, donde más ha brillado, también fue elegida para la Eurocopa femenina de 2022, sin embargo, decidió no jugarla, pero eso no quiere decir que no estará en los próximos grandes torneos.

También impone moda

Lehmann posó increíble con un pantalón negro, una blusa onbliguera del mismo tono y para rematar con una chamarra oversided tipo bomer, que le quedó muy bien. Muchos de sus seguidores comenzaron a especular que podría ser su nuevo pretendiente, aunque no hay datos para asegurarlo.

Luce con mucho estilo. Foto: Especial.

Lehmann es abiertamente bisexual, aunque anteriormente se identificaba como lesbiana y tuvo una relación con su compañera de la selección suiza Ramona Bachmann. Sin embargo, hasta hace poco Lehmann tenía como pareja a Douglas Luiz, jugador del equipo masculino; se rumora que a él le molestó que ella hiciera una sesión de fotos.

No duraría soltera

Recientemente, la estrella del balompié femenino volvió a ser noticia tras separarse del centrocampista y eliminar de Instagram las fotos que compartían, por lo que sus fans han comenzado a especular que los o las pretendientes que tenga tratarán de convencerla de que deje la soltería rápidamente.

También sube fotos en bikini. Foto: Especial.

Por ahora no hay noticias al respecto, pero pronto sabremos de ella, ya sea por una destacada acción en el terreno de juego o por alguna nueva relación que se anime a tener.

