Angélica María explotó contra película de Miroslava Stern sobre por qué se quitó la vida

Angélica María es una de las artistas que comenzó desde que era muy pequeña en el medio artístico, ya que debutó en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, compartiendo créditos con estrellas importantes de aquel momento, entre ellas Miroslava Stern, la bella diva que recuerda con mucho cariño. Por esa razón, cuando hicieron una película biográfica de la actriz después de que ésta se quitara la vida, "La novia de México" explotó contra su padre, pues estaba muy molesta de cómo la representaron.

Miroslava Šternová Beková, nombre real de la diva, nació en Praga, Checoslovaquia, que en la actualidad es República Checa, y fue adoptada por una pareja. La actriz tuvo que huir de su país natal debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y a que su familia era perseguida por los nazis, de hecho pasó tres semanas en un campo de concentración, del cual logró salir. En 1941 llegó a Mazatlán, Sinaloa, para después mudarse a estudiar a actuación a Estados Unidos, no obstante, volvió a México y en 1946, debutó en la película "Bodas trágicas".

Miroslava Stern se quitó la vida el 9 de marzo de 1955 Foto: Especial

Tras esta aparición en la pantalla grande, la actriz comenzó a tener más papeles y destacar en la industria con películas como "Cinco rostros de mujer", "¡A volar joven!", "Juan Charrasqueado", "Trotacalles", "Monte de piedad", "Cárcel de mujeres", "Ensayo de un crimen", "Escuela de vagabundos" y "Las tres perfectas casadas", cinta por la que consiguió una nominación al Premio Ariel en la categoría "Mejor Coactuación Femenina". Asimismo, trabajó con estrellas de la época como Pedro Infante, Dolores del Río y Mario Moreno "Cantinflas", con el que se le relacionó sentimentalmente.

Angélica María defendió a Miroslava tras su muerte

En 1952, el director Agustín P. Delgado eligió a Miroslava para que protagonizara el filme "Dos caras tiene el destino" (también conocida como Ladronzuela), junto con Eduardo Noriega. Entre el reparto también estuvo Angélica María, quien empezó como niña actriz en el Cine de Oro y conquistó a Stern, que, de acuerdo a lo que dice la también cantante, la quería mucho, pues hasta le decía que cuando tuviera una hija quería que fuera como ella. Las artistas tuvieron una buena relación, no obstante separaron sus caminos, debido a que siguieron actuando en diferentes producciones.

Angélica María personificó a la hija de Miroslava Stern en "Ladronzuela" Foto: Especial

En 1955, cuando la carrera de Miroslava Stern se encontraba en ascenso, la actriz se suicidó a los 29 años de edad, el 9 de marzo de 1955. La causa de su deceso fue una sobredosis de barbitúricos, no obstante, aún no se saben cuáles fueron las razones que la motivaron a tomar ésta decisión, pero hay varias teorías que apuntan a que tuvo una decepción amorosa, siendo los principales sospechosos "Cantinflas" y el torero Luis Miguel Dominguín.

Años más tarde, en 1993 se lanzó una película biográfica de la protagonista de "Aquellos ojos verdes", estelarizada por la actriz francesa Arielle Dombasle, que interpretó a la diva de la pantalla grande. Sin embargo, ésta cinta causó disgusto en Angélica María, quien se lanzó contra su padre Oscar Šternová, debido a que consideraba que en la historia no habían retratado la verdadera personalidad de Miroslava, ya que en el filme la pusieron como una adicta.

"Cuando hicieron una película de Miroslava me enojé tanto, no tenía nada que ver con la Miroslava que yo conocí. Yo conocí a una tierna, linda, me decía que cuando tuviera una hija tenía que ser como yo. Me adoraba, era un ser lindísimo. Nunca la vi drogada, nunca la vi borracha, esa es una mentira, una mentira grandota. Me da rabia que sus familiares, que su padre haya permitido una película así. No tenía nada que ver", apuntó la intérprete de "Eddy Eddy" en una entrevista en donde recordó con cariño a su ex compañera.

