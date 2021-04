Cantinflas provocaría SUICIDIO de la actriz Miroslava ¿Murió por desamor?

El cómico más importante de la época del cine de oro mexicano, fue sin dudas, Cantinflas, quién fue admirado y aclamado a nivel internacional, luego de su participación en Hollywood en la película La vuelta al mundo en ochenta días, que le daría a Mario Moreno mucha fama y dinero, además de tener más "suerte" con las mujeres a pesar de estar casado.

Miroslava

La hermosa talentosa actriz judía, nacida en República Checa, fue una de las personalidades que dieron vida al llamado cine de oro mexicano, sin embargo, desde muy niña sufriría y padecería una caótica vida, ya que su madre se habría suicidado, además de que su pareja le confesaría que tenía otras preferencias sexuales.

Pese a tener éxito en las películas de la década de los 50, participó con importantes estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendariz y Cantinflas, de quién se dice, estuvo perdidamente enamorada luego de haberse divorciado de su esposo.

Cantinflas

Se dice que la actriz entablaría una muy estrecha amistad con el cómico que diera como resultado un apasionado enamoramiento por parte de ella, sin embargo, Cantinflas la rechazaría ya que jamás iba a divorciarse de su esposa Valentina Ivanova, según fuentes, aseguran que dicho rechazo fue escrito en una carta para la actriz.

Se dice que dicho desamor, provocarían el dramático suicidio de Miroslava, ya en 1955 y con tan sólo 29 años de edad encontraran su cuerpo apuntando que todo fue un suicidio, además de que comenzarían algunos rumores en torno a su muerte, en las que figuran Luis Miguel Dominguín.

Sin embargo, el propio Jacobo Zabludovsky afirmaría que Miroslava Stern no se suicidó por Dominguín, sino por el rechazo de Cantinflas “Ella se enamoró mucho de Cantinflas y confiaba en que dejaría a Valentina, pero llegados ya a un punto de quiebre, Cantinflas le dijo en una carta a Miroslava que él jamás dejaría a Valentina, que no se hiciera ilusiones. Conozco al que le llevó la carta, vive… no quiero revelar su nombre en este momento. Al día siguiente la encontraron muerta”.

Con información de Distrito comedia

avh