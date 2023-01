RBD: 5 razones por las que Miguel Arango era un novio tóxico en "Rebelde"

Este 19 de enero se anunciarán las novedades del "Soy Rebelde World Tour 2023", evento en el que cinco de los integrantes originales de RBD se reunirán 15 años después para dar una serie de presentaciones en vivo, en las cuales entonaran las canciones más queridas de la agrupación.

Y a pesar de que muchas personas estábamos atrapadas por la trama de la telenovela dirigida por Pedro Damian, también había quien estaba enamorada del personaje que encarnaba Alfonso Herrera, llegando incluso a idealizar un romance como el que tenían Mía Colucci y Miguel Arango, sin embargo, si volvemos a ver la telenovela, nos podemos dar cuenta de que en realidad este personaje no era el príncipe azul que aparentaba.

De hecho, Miguel Arango tenía toda la pinta de lo que hoy se conoce como "novio tóxico", ya que acumulaba varias red flags en su contra, entre ellas el hecho de que siempre subestimaba a Mía Colucci y la consideraba una persona hueca y superficial, incluso cuando ya eran novios, cuestiones que hacía relucir en sus pelas. Por eso en esta ocasión te traemos el top 5 de las razones por las que el personaje de Poncho Herrera no era una buena pareja.

Curiosamente el único que no estará presente en el reencuentro de RBD es quien daba vida a Miguel Arango

Red flag #1: Miguel Arango era un novio celoso en Rebelde

Incluso antes de que fueran novios, Miguel Arango siempre se mostró como un personaje celoso que trataba de sabotear las relaciones románticas del personaje encarnado por Anahí, aunque fue cuando su relación inició que el joven comenzó a portarse de manera aún más extrema.

Pues además de prohibirle hablar con ciertos personajes, tales como Gastón y chicos que llegaban de intercambio, en varias ocasiones Miguel Arango se mostró posesivo con Mía, quien se espantaba al verlo fuera de sí y terminaba cediendo a dejarle de hablar a amigos por culpa de su novio.

Red flag #2: El personaje de Poncho Herrera presionaba a Mía a tener relaciones sexuales

Desde que se transmitió "Rebelde" nos dimos cuenta que nadie debe obligarte a hacer algo que no quieres; pues aunque ames mucho a una persona, nunca debes dejar que te manipule para hacer algo, tal y como veíamos que hacía Miguel con Mía, a quien continuamente presionaba para tener relaciones sexuales.

Y lo peor es que no solo era incómodo para ella la continua insistencia del personaje encarnado por Alfonso Herrera, sino que comenzó a desarrollar temor porque él terminara dejándola por el simple hecho de no acceder a hacer algo para lo cual no se sentía lista y no debía ser obligada a realizar.

Miguel era muy insistente en el tema de tener relaciones sexuales

Red flag #3: Miguel Arango era agresivo y le pegaba a las paredes

Si le pega a las paredes, ahí no es y Miguel Arango también hacía esto, pero esta no era la única conducta agresiva en la que incurría, pues en sus discusiones le gritaba a Mía, la hacía llorar, la insultaba e incluso llegaba a jalonearla y aventar cosas al piso, lo cual según sabemos ahora, podría escalar a otro nivel de violencia.

Red flag #4: En "Rebelde" Miguel siempre trataba de manipular a Mía

Miguel podía ser un encanto de novio, a veces consentía mucho al personaje al que daba vida Anahí, le preparaba desayunos sorpresa y le acariciaba su larga melena rubia, pero así como hacía esto, también solía manipular a su novia, muchas veces apoyado de los recuerdos que compartían, pues en más de una ocasión podemos escuchar que utiliza la frase "¿ya se te olvidó lo que vivimos en la isla?", esto con tal de crear cierta culpa en su pareja y que esta terminara cediendo a lo que él le pedía.

En una relación debe existir la comunicación, no la manipulación

Red flag #5: Miguel Arango se atrevió a serle infiel a Mía Colucci

El personaje de Poncho Herrera cumple con el dicho "el león cree que todos son de su condición", pues debido a que él se besó con otras chicas cuando era novio de Mía, continuamente imaginaba que ella hacía lo mismo, a pesar que durante toda la telenovela vemos que Mía le es muy leal a Miguel.

Además, hay que tomar en cuenta que si bien no se acostó con Sabrina, personaje que por poco termina con su relación y la banda en la telenovela "Rebelde", sí solía imaginarse que esto pasaba, lo cual también es considerado como una traición a su novia, quien, como ya señalamos trataba de lidiar con el hecho de que su novio siempre la presionara para tener relaciones sexuales e incluso tenía miedo a perderlo si estas no se daban.

Miguel se besó con Sabrina cuando era novio de Mía

