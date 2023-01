VIDEO: Fan de RBD fue "detenido" y siguió cantando a todo pulmón en la patrulla

El regreso de RBD ha generado gran furor por parte de sus fanáticos, quienes no han parado de poner sus canciones en cualquier momento, sin embargo, recientemente se hizo viral en TikTok un video en el que un seguidor de la banda, a pesar de ser detenido, no paró de corear a todo pulmón uno de los éxitos. Las imágenes se han vuelto la sensación, ya que muchos usuarios de redes sociales se identifican mucho con el joven.

En la plataforma china, el usuario @brandonjimenez935, quien aparentemente es policía, subió un video en donde se escucha la voz de un presunto detenido. En las imágenes se puede observar que están arriba de la patrulla y se oye como los agentes pusieron a todo volumen la canción "Solo quédate en silencio", de la banda formada después del éxito de la telenovela "Rebelde". A pesar de que el sonido era uy fuerte, el joven grita una de las estrofas.

Así cantó el fan de RBD en una patrulla

En el pequeño clip no se puede ver el rostro de la persona que presuntamente va en la patrulla, ni se explica por qué fue capturado, sólo hay un subtítulo que dice: "El detenido va cantando". Además, en el video después de que el joven grita el coro de la canción, también se escucha como los policías comienzan a reír. Debido a las reacciones de los elementos de seguridad y la actitud del supuesto fan de RBD la imagen se ha hecho viral en redes sociales, pues muchos se identifican con el joven.

Los policías rieron al escuchar cantar al fan de RBD Foto: Captura de pantalla

En los comentarios del video se pueden leer algunos como: "A si hasta gusto da irse a la cárcel", "No me burlo, porque podría ser yo", "Así si vamos en la patrulla alegre", "Detenido pero no derrotado. Soporten", "No dejó ni el sistema judicial", "Detenido, pero feliz por el regreso de RBD", "Claramente el perdía ser yo", "que buen servicio" y "Que pongan la de salvameeeeeee por favor .... " extrañarte es mi necesidad! vivo en la desesperanza..", entre muchos otros. La publicación ha llegado al millón de reproducciones, así como a los 3 mil "likes", cifran que cada vez van en aumento.

Este video muchos usuarios lo toman como una prueba más de que los fanáticos de RBD están muy emocionados por le regreso de la agrupación este 2023. Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Dulce María, retomaran las actividades en la banda que se hizo popular a principios del año 2000 y que llevaba varios años sin lanzar música nueva. El gran ausente fue Poncho Herrera, y a pesar de que se dijo que exigía una millonaria cantidad para regresar como cantante, sus compañeros y el propio actor lo negaron.

SIGUE LEYENDO:

Por embarazo de Maite Perroni ¿se cancelará la gira de RBD?