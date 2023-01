Eduin Caz: así canta el vocalista de Grupo Firme después de su reciente operación de las vías respiratorias

Eduin Caz está en recuperación después de someterse a una operación para aliviar su sinusitis crónica, el vocalista de Grupo Firme dijo a través de sus redes sociales la condición en la que se encuentra y fue muy sincero con sus fanáticos al anunciarles que algunas de las fechas que había programado deberían quedar canceladas por temas de salud.

La estrella grupera dio a conocer que el concierto del Foro Sol de la Ciudad de México que se llevaría a cabo el 10 de febrero se reagendaría para el siguiente mes y que los más de 50 mil fanáticos que ya tienen su boleto no deben de preocuparse porque cuando cumplan su compromiso será algo inolvidable-

“Familia espero me entiendan, pero aún me falta 1 operación más el 25 de enero y no vamos a estar del todo bien para el 10 de febrero, pero primero Dios el 10 de marzo ya andaremos bien y ahora si hasta que nos corran del Foro sol Alv”, dijo el cantante en la descripción de un video en el que se aprecia afectado por la operación.

Pero ya han pasado varios días desde que los médicos aliviaron las enfermedades de Eduin Caz, por lo que el famoso apareció en las historias de su Instagram cantando y puntualizó en que su voz ya está mucho mejor y que ya alcanza notas más altas, cosa que no podía hacer después de su procedimiento quirúrgico

Eduin Caz es vocalista de Grupo Firme. IG/eduincaz

¿Cómo canta Eduin Caz?

El intérprete de “El amor no fue pa´ mi”, “Se fue la pantera” y “Ya supérame” deleitó a sus más de 7.9 seguidores con el tema “Aquí algo cambió”, una pieza de Julión Álvarez, en la grabación todo se aprecia normal y sin algún inconveniente de la celebridad o algún esfuerzo extra que tuviera que hacer para que su voz salga. Pero aún falta una cirugía más en la que tratarán la hernia hiatal que tantas complicaciones le trajo a su salud y trabajo el año pasado, pues en diversas ocasiones llegó al hospital por los dolores que esto le produce.

En lo que respecta a su aspecto físico, hace días hizo énfasis en que no había cambiado la forma de su nariz y que la cirugía no era estética, pues aseguró que es lo que le da suerte con las mujeres y que su belleza ronda en esa parte de su cuerpo, por esa razón quiso dejarla de la misma forma, algo que se verá cuando se quite las vendas que protegen su herida.

