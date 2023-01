VIDEO | Así fue la vez que Eduin Caz cantó "Soy el ratón", el corrido de Ovidio Guzmán

Eduin Caz y Grupo Firme se han consolidado como una de las bandas más famosas del momento en el regional mexicano. Varios de sus éxitos se escuchan en las plataformas musicales y redes sociales, como "Ya supérame", también han sido blanco de diversas críticas, y es que su líder una vez cantó un narcocorrido.

Durante las primeras horas de este jueves, se dio a conocer la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, hijo de el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados en México y que actualmente está en prisión en Estados Unidos. El tema es tendencia en redes sociales, debido a los videos e imágenes que se han compartido de la situación en el estado.

Esto dio pie a que se reviviera un viejo video de Eduin Caz cantando el narcorrido dedicado a Ovidio Guzmán, este tipo de temas se cantan en algunas fiestas clandestinas o son de conocimiento público en la llamada "narcocultura". Algunas de estas canciones narran la historia del criminal que lleva su nombre o hechos que se le adjudican.

Eduin Caz cantando "Soy el ratón", el narcocorrido de Ovidio Guzmán

Grupo Firme se ha presentado en estadios, el Foro Sol y en el Zócalo de la CDMX, recientemente cantaron en el show de medio tiempo de la NFL en su evento en México. Eduin Caz y compañía tienen tantos éxitos como críticas y uno de los motivos fue por cantar "Soy el ratón".

Este narcorrido está dedicado al hijo del Chapo Guzmán, ya que es conocido por dicho apodo. Y, aunque la banda de Eduin Caz no canta este tipo de temas, el líder de Grupo Firme fue grabado en una fiesta privada con dicho tema, lo que le generó varias críticas. Sin embargo, salió a decir que no salió en dicho video porque no es un tema de su propiedad ni del grupo, deslindándose de la polémica.

"Soy el ratón" de Ovidio Guzmán narra los hechos ocurridos en 2019, conocidos como el Culiacanazo, la primera ve que fue detenido. Además de ser su apodo, también hace referencia a su lugar de origen en Jesús María, donde creció con sus hermanos, es de la autoría de José Ernesto León Cuen para el grupo Código.