“Chicharito” Hernández preocupa a sus fans con fuerte revelación: “Tuve una depresión muy profunda”

Durante las últimas horas Javier “Chicharito” Hernández ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que se dio a conocer una entrevista en la que el histórico goleador de la Selección Mexicana reconoció el haber atravesado por una profunda depresión que marcó un antes y un después en su vida, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el actual jugador del LG Galaxy.

Estas declaraciones del canterano de Chivas fueron emitidas durante su participación en el Media Day de la MLS donde además de hablar sobre su preparación y los planes que tiene con el LA Galaxy también se dio tiempo para hablar sobre su vida privada pues aseguró que “es más que un futbolista” y fue ahí donde compartió con Lindsey Casinelly de “TUDN” que atravesó por una profunda depresión, la cual, fue detonada por la muerte de su abuelo Tomás Balcázar y por su divorcio de Sarah Kohan, no obstante, señaló que pudo salir adelante gracias al impulso de sus hijos.

"Chicharito" aseguró que detrás del futbolista hay un ser humano dispuesto a vivir su vida como el desea. Foto: IG: ch14_

“Cuando se murió mi abuelo, cuando pase un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda y ahí fue lo único que me hizo salir de esa depresión y la única como respuesta y resultado fue que nadie me iba a sacar de ahí que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con pura aceptación y puro amor propio y que lo único que lo único que me hace profundamente levantarme cada día y que valga la pena cada día mi vida, el poder amar a mis hijos es exactamente eso, vivir la vida que decido vivir, ser responsable de mi realidad”, señaló el exseleciconado nacional, quien quedó relegado del último proceso mundialista.

Respecto al tema de sus hijos con Sarah Kohan, Noah y Nala, el futbolista reconoció que no ha pasado mucho tiempo como quisiera con ellos por temas derivados de su divorcio, sin embargo, aseguró que ha tratado de ser un padre presente, aunque sea a través de plataformas digitales, no obstante, se mostró muy entusiasmado pues mencionó que “todo se está poniendo a su favor” para poder convivir de una forma más cercana con sus hijos, quienes, reiteró, son su mayor motivación.

“Que ellos puedan aprender, vivir y sentir que su padre es una persona auténtica y que es una persona que, cuando crezcan, quiero que ellos decidan por sí mismos decidan pasar tiempo conmigo por el crecimiento y el gran hombre que me estoy convirtiendo, en la vida tan bonita que estoy generando para ellos (…) físicamente no hemos pasado mucho tiempo, pero hay cosas que se están acomodando a mi favor para que podamos pasar más tiempo juntos y lo más bonito es que estoy ahí, el tema de la tecnología ha ayudado mucho”, agregó.

"Chicharito" logró dejar atrás la depresión y se encuentra en un gran momento de su vida tanto en el plano profesional como personal. Foto: IG: ch14_

En cuanto al plano futbolístico, Hernández Balcázar fue cuestionado sobre la decisión de Gerardo “El Tata” Martino de no considerarlo para el Mundial de Qatar 2022, el rompe redes aseguró sentirse tranquilo pues era una decisión que no estaba en sus manos y aseguró que le dolió más la temprana eliminación de la Selección Mexicana.

“Había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que no haber podido estar, me dolió más que se haya quedado fuera en la fase de grupos” finalizó el futbolista de 34 años de edad que se ostenta como el máximo goleador histórico de “El Tri” con 52 tantos.

