Patricio Borghetti revela que una suegra lo amenazó de muerte: "Me hice para atrás"

Cuando se inicia una relación, la relación con los padres de la pareja siempre es la que causa más controversia, pues nadie los quiere tenerlos en contra, tal como le pasó a Patricio Borghetti, quien recientemente reveló que una de sus suegras lo amenazó de muerte. La declaración sorprendió a sus compañeros de Venga la Alegría y admiradores, debido a que el conductor se ha caracterizado por ser una persona con una personalidad encantadora que gusta mucho a los demás.

Hace unos días, durante una dinámica en el matutino de Tv Azteca, los presentadores estaban hablando de su relación con los suegros y fue esta la oportunidad perfecta para que "Pato", como le dicen de cariño al cantante y actor, relatara su desagradable experiencia con la madre de su primer novia en México, de la cual no quiso dar muchos detalles. El artista recordó que la mujer lo amenazó de muerte si le hacía algún daño a su hija.

Así fue como Pato Borghetti fue amenazado por su suegra

“Mi primera novia, no voy a decir el nombre porque la conocen, en México, después de unos meses ya de salir me dijo: ‘te voy a presentar a mi mamá’ que vivía en provincia. Llegó la mamá a la Ciudad de México y entonces estábamos los tres en el departamento de ella y la mamá dijo en un momento el nombre (de la novia) : ‘Vete un segundo a tu cuarto por favor, quiero hablar a solas con Patricio’", recordó el intérprete de "Desde que no te tengo", quien agregó que estaba muy nervioso.

Pato contó su experiencia en VLA IG @aztecauno

"Enseguida me dijo: ‘Mira, ¿qué intenciones tienes con mi hija?’”, a lo que el respondió: "'No, bueno, yo las mejores intenciones, señora'", sin embargo, la madre de su pareja se adelantó para lanzarle una advertencia: “’Mira, te lo voy a decir de una vez, si tú llegas a lastimar a mi hija mi marido no tiene ningún problema en venir y dispararte", recordó las palabras que salieron de la boca de su suegra.

Ante la amenaza y la sorpresa, Patricio se mantuvo tranquilo y contestó de manera pacífica para dejar todo en claro. “Yo dije: ‘Bueno, no se preocupe, lo último que quiero es lastimar a su hija así que no vamos a tener ningún problema’ y me hice para atrás. Y estoy vivo, aquí seguimos", aseguró el también actor, quien sorprendió a sus compañeros del matutino de la televisora del Ajusco, quienes hicieron algunas bromas al respecto pero se solidarizaron.

El argentino aclaró que si bien tuvo un encuentro poco grato con su ex suegra, con el tiempo quedó encantada con su personalidad divertida y caballerosa, por lo que se ganó su cariño. "Después cuando la conocí me cocinaba, me hacía los camarones a la mantequilla. Me adoró al final", concluyó su anécdota Patricio, quien actualmente tiene una relación con Odalys Ramírez, quien es madre de sus dos hijos menores.

El conductor de VLA formó una familia con Odalys Ramírez IG @patoborghetti

SIGUE LEYENDO:

Pato Borghetti se lleva los aplausos, vive incómodo momento con mujer que "habla alienígena" y no muere de risa: VIDEO