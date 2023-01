Respira muy hondo antes de conocer a cuánto asciende la dortuna de Luis Miguel en 2023

Luis Miguel es uno de los artistas más importantes no sólo de América Latina sino también de todo el mundo teniendo en cuenta que es considerado como uno de los cantantes de balada más prestigiosos de los últimos años. Sin embargo, el Sol de México desde hace tiempo se encuentra alejado de los escenarios, pero continúa incrementando su patrimonio. El intérprete de ‘La Incondicional’ disfruta de su vida junto a su nueva novia y no podrás creer la fortuna en este 2023 del ex de Aracely Arámbula.

Como sabemos todos, la carrera de Luis Miguel comenzó cuando era tan solo un niño y los productores al quedar sorprendidos por su voz, grabó su primer disco cuando era un adolescente. Además, pese a que solo graba música en español, el Sol de México continúa siendo el artista latino con mayores ventas en la década del ’90 y ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Además, ostenta el récord de más shows entre 1991 y 2018 con 226 conciertos.

Luis Miguel es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial. Fuente Instagram @lmxlm

En cuanto a la vida personal de Luis Miguel, es conocido por sus romances cortos, pero intensos. Con sus tres hijos no tiene ningún tipo de relación, debido a que se alejó de Michelle Salas, hija que tuvo con Stephanie Salas y de los hijos con Aracely Arámbula que son adolescentes. Su nueva pareja es Paloma Cuevas, quien es una exitosa empresaria que se desenvuelve en varios rubros y parece haber conquistado el corazón del Sol de México.

Conoce cuánto es la fortuna de Luis Miguel

Por otro lado y a pesar de seguir alejado de los escenarios, Luis Miguel tiene una enorme fortuna y durante los pocos días de 2023 la ha incrementado de manera notable. Se estima que hasta el momento, el Sol de México tiene un patrimonio neto de $180 millones, de acuerdo al portal Celebrity Net Worth.

Se cree que la fortuna de Luis Miguel es superior a los $180 millones. Fuente Instagram @lmxlm

Teniendo en cuenta que inició su carrera a finales de la década del ’80, ha logrado publicar y vender millones de discos en todo el mundo, por lo que su fortuna ha ido aumentando. Además, a esto se suma sus trabajos en la actuación y al éxito de su última bioserie. Luis Miguel se convirtió en el primer artista de nuestro país en tener más de 5 billones de reproducciones en Spotify, por lo que su fortuna supera los 200 millones de dólares.

