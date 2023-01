5 FOTOS de Nicole McPherson, novia de Chicharito, que te dejarán con la boca abierta

El noviazgo entre Javier "Chicharito" Hernández y la modelo ecuatoriana Nicole McPherson salió a la luz pública a principios de 2022, después de que aparecieran juntos durante la alfombra morada del estreno de “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”.

Nicole apoya al Chicharito

Desde entonces, Nicole se ha convertido en el apoyo incondicional del jugador del Galaxy, sobre todo durante la polémica por la custodia de sus hijos con la modelo Sarah Kohan, a quien Nicole públicamente ha dicho que respeta mucho.

La pareja es muy querida en redes sociales, ya que desde que “Chicharito” realiza transmisiones en vivo para jugar partidas en la red, Nicole se ha mostrado como una cómplice del futbolista, quien de cariño la llama “La ley”.

Quién es Nicole McPherson

De Nicole se conoce poco, aunque lo más comentado es su increíble parecido con la ex pareja del futbolista. La joven tiene 28 años y ha trabajado en la industria de las pasarelas por algún tiempo, pero ahora se dedica a negocios relacionados con la moda y la belleza.

Nicole es madre soltera de un pequeño de cinco años y aunque tiene solo 36 mil seguidores en redes sociales, con mucha frecuencia comparte momentos divertidos que pasa con su hijo mediante fotos.

Además, la belleza de Nicole McPherson es más que evidente, y para muestra bastan estas cinco fotos que te dejarán con la boca abierta:

