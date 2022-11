“Chicharito” Hernández sorprende con su reacción por el debut de México en Qatar 2022

Pese a haber quedado borrado del proceso y de la convocatoria mundialista, el histórico goleador de la Selección mexicana, Javier “Chicharito” Hernández dejó ver que estuvo al pendiente del debut de “El Tricolor” en el Mundial de Qatar 2022, por lo que su reacción al ver a sus excompañeros en la cancha sorprendió a más de uno.

La Selección mexicana de futbol debutó con un emocionante empate sin goles ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022 y debido a la falta de anotaciones, el nombre de Javier “Chicharito” Hernández se hizo tendencia en distintas redes sociales donde miles de seguidores de “El Tri” aseguraron que el estratega argentino se equivocó en hacer a un lado al jugador del LA Galaxy pues, por jerarquía y por el gran momento por el que atraviesa, pudo haber aportado mucho al desempeño del equipo en la justa mundialista.

Ante estos comentarios, Javier “Chicharito” Hernández prefirió mantenerse al margen y no contestó ninguna de las publicaciones en las que lo etiquetaron para evitar entrar en polémica, no obstante, a través de su perfil de Instagram publicó una historia en la que dejó ver que estuvo al pendiente del partido de México y Polonia, además, aprovechó para manifestarle su apoyo a sus compañeros y aunque no utilizó la playera de México, mencionó que se vistió de verde.

"Chicharito" apoyó a sus excompañeros a la distancia. Foto: IG: ch14_

“Hoy de verde para apoyar a nuestro México lindo y querido, ¡vamos!”, fue el texto que escribió Hernández Balcázar para acompañar un “boomerang” en el que se le pudo ver usando una sudadera verde y una gorra roja.

“Chicharito” sí quería ir al Mundial

Antes de que se diera a conocer la convocatoria final de la Selección mexicana para Qatar 2022, “Chicharito” manifestó en más de una ocasión que ya tenía listas las maletas para viajar a Qatar si era requerido por Gerardo “El Tata” Martino para encarar la Copa del Mundo, además, hizo énfasis en que se encontraba atravesando por un gran momento futbolístico pues además de goles también podría aportar experiencia liderazgo, no obstante, reconoció que dicha decisión no estaba en sus manos.

¿Por qué borraron a “Chicharito” de la Selección?

Pese a sus 52 dianas con la Selección Mexicana, “Chicharito” Hernández fue borrado completamente de la Selección Mundialista de cara el proceso mundialista y esto se debe a distintos motivos pues para empezar se sabe que hubo diferentes desencuentros entre el jugador y los directivos de “El Tri” pues según diversos reportes, el jugador surgido en Chivas era uno de los elementos que más primas, bonos y beneficios económicos exigía para participar en "el equipo de todos", no obstante, en 2019 fue uno de los principales protagonistas del escándalo en el que varios seleccionados salieron de fiesta con mujeres que no eran sus esposas en medio de una concentración, por lo que este tipo de situaciones fue desgastando la relación entre el delantero y la selección.

La última convocatoria del "Chicharito" a la Seleción mexicana fue en 2019. Foto: Especial

Al inicio de su gestión, Gerardo “El Tata” Martino habría sugerido a los jugadores involucrados en el escándalo que ofrecieran disculpas públicas para “calmar las aguas”, sin embargo, “Chicharito” no lo hizo y esto habría significado el golpe final para dejar de ser considerado en la Selección mexicana.

