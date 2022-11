VIDEO | Memo Ochoa habló de Lewandowski antes del partido con Eugenio Derbez: “Me rompo la madr* por México”

México se rindió ante Memo Ochoa tras su actuación durante el debut de la Selección Nacional en la Copa del Mundo de Qatar por su atajada al penal de Robert Lewandowski, el delantero polaco de quien estudió sus movimientos a detalle las últimas semanas y por quien expresó su admiración en entrevista con Eugenio Derbez, además del temor que podría generar un enfrentamiento con él.

El encuentro entre México y Polonia llevó al límite a la afición que parecía perder las esperanzas mientras avanzaba el tiempo, mismo que se puso en pausa cuando el portero mexicano detuvo el penal desde los 11 pasos al delantero Robert Lewandowski y rescatando así un empate, señala la agencia AP.

En medio de la euforia tras el triunfo de Memo Ochoa en la cancha, Eugenio Derbez compartió un fragmento de la entrevista que le realizó al futbolista en la que habla de no temer enfrentarse a los mejores en complicados retos. En ésta menciona a Lewandowski y señala que se trata de un jugador “potente, buen centro, remate y tiene mucha fuerza física”.

“Quieres jugar y demostrar que eres capaz, que el mexicano es capaz, que tenemos nuestra calidad y talento, ¿que va a ser muy complicado? Sí va a ser, pero que mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia”, dijo Memo Ochoa.

¿Último Mundial de Memo Ochoa?

El comediante mexicano cuestionó al portero si tras su participación en el Mundial de Qatar 2022 consideraría “colgar los guantes”, pues este es su quinto mundial y ha levantado cuatro veces la Copa Oro, en las ediciones 2009, 2011, 2015 y 2019, por lo que sería una salida gloriosa de las canchas.

“No lo siento, afortunadamente las lesiones me han respetado bastante a lo largo de mi carrera y la de portero es más longeva. Me siento físicamente muy bien, mentalmente con ganas y la ilusión de seguir. Sé que puedo seguir aportando a nuevas generaciones, puedo seguir compitiendo y haciéndolos crecer; puedo seguir ayudando a mi país, entonces por mi cabeza no está”, dijo.

En redes sociales, Guillermo Ochoa agradeció las muestras de afecto de los fanáticos y el apoyo incondicional de su familia ya que ha sacrificado momentos con ellos para poder colocarse como uno de los mejores porteros del mundo: “Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil, va por ustedes y siempre para ustedes… ¡Los amo!”.

“Estoy muy contento de poder estar en una quinta Copa del Mundo (…) No es fácil, soy muy afortunado porque he pasado muchos años a alto nivel y para poder estar en cinco mundiales debe de haber una regularidad y constancia. Hay mucho sacrifico detrás que no se ve como el tiempo con la familia perdido, tiempo con los amigos y tiempos perdidos, hay mucho trabajo detrás”, dijo en entrevista con el también productor.

