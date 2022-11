Manuel Neuer desafía a Qatar y salta a la cancha con un brazalete de protesta

Este miércoles debutó en el Mundial de Qatar 2022 la Selección de Futbol de Alemania frente al combinado de Japón. Los ojos el mundo están puestos sobre este enfrentamiento del Grupo E no solo por la talla de abos equipos, sino porque el portero y capitán de los germanos, Manuel Neuer, saltó a la cancha portando un brazalete de protesta, el cual tiene la leyenda "No discriminación".

En redes sociales se hizo viral la imagen del arquero teutón portando un brazalete blanco cuyo logo no se aprecia a simple vista porque está debajo de la manga de su uniforme. Entonces, los medios y los cibernautas comenzaron a especular si era porque se trataba del brazalete "One Love", el cual tiene un corazón arcoíris en apoyo a la Comunidad LGBT+ y la diversidad sexual, tema que ha sido censurado por los organizadores.

Vale recordar que el propio Neuer ya había advertido un día antes de que arrancara la Copa del Mundo que protestaría en el partido inaugural de su selección contra las restricciones de Qatar y sus constantes violaciones a los derechos humanos. Finalmente el futbolista del Bayern München saltó al terreno de juego con uno que dice "No discriminación", el cual es uno de los lemas oficiales de la FIFA, aunque el brazalete no es del color autorizado para dicha campaña, es decir, negro.

"Tenemos el apoyo de los responsables de nuestra federación con el presidente, y no tenemos miedo de posibles consecuencias", advirtió el sábado 19 de noviembre el guardameta.

A su vez, el presidente de la Federación Alemana de Futbol, Bernd Neuendorf, había indicado que estaba listo para pagar las eventuales multas económicas, ya que al usar un brazalete o distintivo no autorizado, el jugador en cuestión será amonestado además de que se le tiene que imponer una sanción financiera por desafiar las reglas de la FIFA y del país anfitrión.

No sólo Manuel Neuer había advertido que usaría el brazalete "One Love", sino que los capitanes de las selecciones de Inglaterra (Henry Kane), Países Bajos (Virgil van Dijk) y Gales (Gareth Bale) también habían dicho que se manifestarían; sin embargo, la FIFA emitió un comunicado anunciando sanciones, por lo que las federaciones de dichos países tuvieron que reprimier la protesta.

Minutos previos al silbatazo inicial, los futbolistas alemanes se manifestaron al momento de tomarse la foto oficial de su primer partido en tierras mundialistas. Todos decidieron taparse la boca con una de sus manos en una clara referencia a que la FIFA coartó su derecho a expresarse libremente en favor de los derechos humanos.

La Federación Alemana de Futbol lanzó un contundente mensaje en redes sociales luego de la protesta de sus representantes en el Mundial de Qatar 2022, ya que -a través del brazalete de su capitán Neuer- trataban de hacer ver que en su país defienden valores como la diversidad y el respeto mutuo.

"Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara. No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición", escribió el organismo.