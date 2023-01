Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se convierte en empresaria y lanza línea de maquillaje al lado de otra famosa

Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, vocalista de "Grupo Firme", anunció este jueves 12 de enero que lanzará su propia línea de maquillaje en colaboración con Kenia Ontiveros, emprendimiento con el que espera encantar a sus seguidoras y el cual está compuesto por múltiples instrumentos de maquillaje.

En el video promocional de su nueva línea de maquillaje, la esposa de Eduin Caz muestra labiales, paletas de sombras, brochas y otros instrumentos con los que seguramente sus seguidoras podrán lograr generar un make up de impacto, pues de hecho, muchas de ellas ya se muestran ansiosas por adquirir dichos productos.

Estos son algunos de los productos de la línea de maquillaje de la esposa de Eduin Caz / IG: @anahydpg

Y uno de los usuarios que expresó su apoyo a Daisy Anahy fue su propio cuñado, Jhonny Caz, quien no tardó en hacerse presente en la publicación en la que rápidamente comentó: "Ah no estoy soportando, que perrísim*, ni me maquillo pero obvio voy a comprar el mío cuñada, con esto le voy a reponer el maquillaje que le debemos a mi mamá".

Esto haciendo referencia a una experiencia familiar que recientemente vivió la familia de Eduin Caz, ante la cual, muchos fans de la agrupación se quedaron con la incógnita, cuestionando al integrante de "Grupo Firme" respecto a dicha anécdota, pero sobretodo aplaudiendo la actitud que Jhonny Caz tomó ante el emprendimiento de su cuñada.

El diseño de la nueva línea de maquillaje de Daisy Anahy es minimalista / IG: @anahydpg

Para este proyecto, Daisy Anahy decidió asociarse con Kenia Ontiveros, quien ya tiene experiencia en el mundo de los productos de maquillaje y belleza, pues cuenta con su propia línea de maquillaje llamada Kenia Beauty, sin mencionar que en su canal de YouTube sube diversos tutoriales de make up.

"¡Ya no podíamos esperar más! ¡Estamos super emocionadas de presentarles Anahy Collection! Una colección que les encantará! Todos los productos fueron seleccionados por nosotras mismas, cada detalle inspirado en los productos que personalmente usamos. ¡Mucho amor fue puesto en esta colección para compartirla con todas ustedes! Moríamos por hacerlas parte de esto", detalló Daisy Anahy.

Hasta el momento, Eduin Caz no se ha posicionado en la publicación de su esposa, misma que acumula más de 130 mil 900 likes y en la cual, Daisy Anahy detalló que su línea de maquillaje se lanzará de manera oficial el próximo jueves 19 de enero, sin dar más detalles sobre donde se podrá adquirir o cuáles serán los costos.

¿Probarías esta línea de maquillaje? / IG: @anahydpg

SIGUE LEYENDO:

Así se conocieron Eduin Caz y Daysi Anahy hace 13 años, ella no se negó a esta tentadora propuesta

Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, revela una foto con el antes y después de su cirugía facial