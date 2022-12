Eduin Caz y Daisy Anahy anuncian que serán padres de otra niña y así fue la revelación

Eduin Caz y Daisy Anahy por fin dieron a conocer si se convertirán en padres de una niña o niño, cabe destacar que desde hace algunas semanas le contaron al mundo que están esperando a su tercer bebé y que estaban muy contentos por agrandar la familia.

La famosa pareja llevó a cabo la popular revelación de sexo, en el video disponible desde sus cuentas oficiales expresaron que esperan a una niña y que su vida nuevamente se pintará de rosa, tal y como pasó con su segunda hija de nombre Geraldine, según las imágenes de la grabación tuvieron que pasar por algunos retos para conocer el resultado de la ecografía.

Primero reventaron un globo en el que salieron papelitos blancos, después prendieron una vela de humo que tampoco indicaba el color rosa o azul y por último fue una bomba de luces la que dio como resultado que Daisy Anahy está embarazada de una niña.

“Nuestra familia está creciendo y estamos muy bendecidos porque este bebé desde ya tiene mucho amor. Y qué creen llega a nuestra vida una princesa”, escribieron las celebridades en su cuenta oficial en Instagram

El grupero y la influencer no indicaron el nombre que le darán a su niña, tampoco dieron detalles exactos sobre la fecha en la que llegará, solo puntualizaron en que, aunque todavía no nace y ya está causando revuelo en su corazón y en el de millones de personas que están al pendiente de la vida de los famosos.

Se dicen muy alegres por la noticia. IG/eduincaz

¿Querían niño?

Desde que compartieron con sus seguidores la noticia, muchas personas mencionaban que querían que fuera un niño el tercer hijo del matrimonio, incluso los integrantes de Grupo Firme apostaron a que era varón. Entre las especulaciones se rumoraba que Eduin Caz se había sometido a un tratamiento de fertilidad para que hubiera más probabilidad de que fuera un hombre.

Otra de las cosas que causó impacto es que el intérprete de “El amor no fue pa´ mí” hace algunos meses se había sometido a un procedimiento para ya no tener hijos, pero para prevenir congeló algunos espermatozoides por si ya no estaba conforme con su elección.

La pareja tiene 13 años juntos. Captura de video

