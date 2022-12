Daisy Anahy cumple uno de los antojos de Eduin Caz a altas horas de la mañana por esta poderosa razón

En su cuenta oficial de Instagram la esposa de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme dio a conocer que estuvo presente en una celebración navideña que presuntamente sería la fiesta de Music VIP, empresa que arropa artistamente a la famosa banda de su marido.

Daisy Anahy subió varias historias de la reunión, pero una de las que más llamó la atención es donde aparece ya en la cocina de su lujosa casa, pues está haciendo cena y dice que, aunque juró que no le haría de comer al cantante cuando estuviera tomado, esa noche haría una excepción.

“Yo diciéndole al Eduin, ‘ni creas que te voy a hacer cena cuando llegues bien borracho a las seis de la mañana’, yo también haciéndole burritos porque me dijo ‘tengo antojo’ y a mí el plebe no me va salir con cara de burritos”, declaró la pareja del intérprete de temas como “Ya supérame” y “Pídeme”.