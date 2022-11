Esposa de Eduin Caz responde a críticas por anunciar su embarazo después de vasectomía del cantante

Hace apenas unos días, Eduin Caz y Daisy Anahy compartieron unas imágenes que sorprendieron a sus millones de seguidores en Instagram. Con ellas anunciaron que están a la espera de su tercer bebé.

En las fotografías que publicaron en esa red social aparece el vocalista de Grupo Firme, su esposa, y sus dos pequeños hijos Eduin Gerardo y Geraldine, Luna, la perrita de la familia, así como una ecografía del nuevo integrante.

“Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver como crece nuestra familia”, fue el mensaje con el que acompañaron sus imágenes en Instagram.

La publicación ya registra más de un millón de "me gusta". Foto: Especial

Sin embargo, la noticia ha dado mucho de qué hablar sobre todo porque en 2021 Eduin Caz dijo en una entrevista que se había sometido a una vasectomía debido a que ya no quería tener más hijos, aunque después detalló que había congelado algunos espermatozoides.

Además del más de un millón 600 mil "me gusta" que han recibido por parte de sus seguidores, no faltaron los comentarios como "Que no el eduin ya no podía tener bb !!?, segun en una entrevista fue lo que dijo que ya no quería mas y se avía cortado los cables, !! Hay no eduin !!", "No que Eduin se havia operado para ya no tener más hijos, gracioso pero no gracioso de risa gracioso de raro", entre otros.

Al respecto Daisy Anahy respondió a los cuestionamientos sobre la vasectomía a la que se sometió su esposo con un contundente mensaje: "Dejen de andar preguntando cosas que realmente no les importan, sean más felices".

