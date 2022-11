VIDEO | ¿Eduin Caz el nuevo integrante de Los Tucanes de Tijuana? así se lució tocando “La Chona”

Grupo Firme es una de las bandas más famosas de México, los integrantes tienen amistad con otras estrellas de la música, Los Tucanes de Tijuana son un claro ejemplo y para muestra recientemente se dio a conocer un video en el que Eduin Caz aparece junto a sus colegas tocando el popular tema “La Chona”

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia al intérprete de “El amor no fue pa´ mí”, “Ya supérame” y “En tu perra vida” junto a los músicos, Eduin tiene en la mano el cencerro musical y baila al compás de la melodía con la que Los Tucanes de Tijuana son reconocidos a nivel internacional.

Cabe recordar que Grupo Firme siempre ha manifestado una gran admiración a Los Tucanes de Tijuana, en pasadas producciones han incluido éxitos de las estrellas, una de ellas es “El amor soñado”, con la que actualmente suman más de 98 millones de reproducciones solamente en YouTube, mientras que en Spotify la pieza alberga casi 56 millones.

La banda compuesta por Eduin Caz, AB Luna, Jhonny Caz, Joaquín Ruiz, Fito Rubio, Dylan Camacho y Christian Téllez tuvo un 2022 lleno de éxitos, este año llegaron a los estadios más importantes de México y Estados Unidos, los músicos también estuvieron nominados en repetidas ocasiones y levantaron las preseas de relevantes premios.

Esta semana se dio a conocer que Grupo Firme formará parte del partido de la NFL en México, el encuentro deportivo se celebrará este lunes 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca, pues cabe recordar que los famosos son considerados entre las bandas más populares del momento, en septiembre rompieron récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México y también aparecen en la lista de PollStar con una de las giras más lucrativas con “Enfiestados y amanecidos”.

Eduin Caz no para de trabajar y recientemente se reunió con Horacio Palencia, uno de los compositores con los que Grupo Firme ha colaborado en varios momentos, los artistas hicieron del dominio público que preparan algo juntos y que le auguran éxito. Todo parece indicar que es una pieza de desamor, pues en un video el profesional de la pluma toca el piano, mientras que el grupero interpretó un par de estrofas.

“No me preguntes eso, que si te sigo queriendo

no sé qué contestar, ni quiero hablar de más,

algo viste en mis ojos cuando te besaba, que no te gustó

tal vez no los cerraba y dices que soy frío al hacerte el amor

que ya no soy como ayer, mereces que te diga de una vez

Que ya no siento lo mismo,

a pesar de las cosas bonitas que juntos tú y yo hemos vivimos

y me duele decir que se acabó este cariño

y no es porque haya un motivo, no tengo quejas de ti

pero no siento lo mismo”, dice parte del sencillo.