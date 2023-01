Alisha Lehmann sorprende al bailar en shorts y un diminuto top

Alisha Lehmann, una de las futbolistas profesionales más populares en redes sociales, constantemente acapara las miradas, en esta ocasión se volvió tendencia por un clip que subió a su cuenta de TikTok en el que baila con un top y un short que enamoró a todos sus seguidores.

Tiene mucho talento. Foto: Especial.

La atacante de 23 años vive un buen momento en las redes sociales, pues su popularidad no deja de crecer, en la actualidad posee 10 millones de seguidores, a quienes constantemente deleita con sus mejores atuendos y sus mejores jugadas dentro de la cancha, sin duda alguna su carrera está en ascenso.

Lució increíble

En el video, publicado hace un par de meses aunque retomado por sus fans, se le ve con su melena rubia suelta, además de unos shorts de tiro alto blancos y un top rosa, para completar su outfit llevó un collar de cuentas blanco con rosa. Como era de esperarse, le llovieron halagos.

Lehmann además de ser una de las mujeres más buscadas en redes es una de las jugadoras de futbol con mayor proyección de la actualidad, llegó a la Superliga Femenina en agosto de 2018, pero en la actualidad milita en el Aston Villa, donde más ha brillado y ha logrado consolidarse.

Recientemente estuvo en Miami. Foto: Especial.

La número 7 del Aston Villa fue elegida para la Eurocopa femenina de 2022, sin embargo, decidió no jugarla, pero eso no quiere decir que no estará en los próximos grandes torneos.

Recientemente cortó con su pareja

Lehmann es abiertamente bisexual, aunque anteriormente se identificaba como lesbiana y tuvo una relación con su compañera de la selección suiza Ramona Bachmann. Sin embargo, hasta hace poco Lehmann tenía como pareja a Douglas Luiz, jugador del equipo masculino; se rumora que a él le molestó que ella hiciera una sesión de fotos.

SIGUE LEYENDO...

La jugadora de hockey que dejó el campo de juego por OnlyFans

Ella es Jutta Leerdam, la patinadora de velocidad que enamora en redes