VIDEO | Así fue la vez que Lolita Ayala cayó de un helicóptero y se rompió la columna

Dolores Ayala Nieto, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Lolita Ayala, está atravesando por una supuesta depresión y por problemas económicos. De acuerdo con la revista TV Notas, reveló que no es el momento de la conductora de 71 años, no ha sido el mejor momento para ella, ya que hace poco se rompió el fémur tras sufrir una caída.

Sin embargo, recordemos que en agosto de 2015, la expresentadora de noticias de la televisora de San Ángel se cayó de un helicóptero al visitar Chihuahua para entregar electrodomésticos ecológicos y participar en una campaña contra el cáncer de pulmón, lo que le ha traído varias secuelas a partir del accidente antes mencionado.

Lolita Ayala continúa con molestias en la espalda Foto: Especial

En este viaje lo acompañó el hoy exgobernador César Duarte, quien ahora se encuentra detenido por varios delitos. No obstante, la presentadora que se le atoró una flema en un programa en vivo, dio una entrevista para el matutino Venga la Alegría para hablar del accidente que casi le hizo perder la vida en un vehículo aéreo.

¿Qué ocurrió en ese accidente donde iba Lolita Ayala?

Durante la charla que tuvo Lolita Ayala con los miembros del matutino, la presentadora recordó que el helicóptero donde viajaba se desplomó a poco más de 30 metros y aunque logró burlar a la muerte, sufrió una severa fractura en la columna; sin embargo, no la dejó paralítica, pero sí con varios dolores que hasta la actualidad reciente.

La exintegrante de varios espacios de noticias en Televisa, aseguró que no recuerda nada del accidente en la nave aérea, ya que perdió la conciencia al darse un fuerte golpe en la cabeza.

Lolita Ayala viajó a Chihuahua cuando se accidentó Foto: Especial

"El gobernador quería inaugurar una clínica para pobres y ya era muy noche. Me pidió que lo acompañáramos", narró.

Lolita Ayala relató que el helicóptero había chocado con las montañas; "Estábamos a 100 mil pies. Cuando me estaban sacando de la nave yo estaba sangrada, pero regresé como en flashes", comentó.

Durante el programa de Venga la Alegría indicó que vio cómo la sacaban de la aeronave, la recostaban en el pasto y la subían a una camioneta tipo Pickup; "Desperté hasta el día siguiente y me operaron hasta el otro día que ya llegamos a la CDMX, 24 horas después", confesó.

¿Qué le pusieron en la columna?

Lolita Ayala reveló que la nave cayó de sentón e iba con todos los cinturones que se deben poner en un helicóptero; "Mi columna se hizo añicos", dijo la presentadora y confesó que le explotó una vértebra y le tuvieron que colocar dos varillas, ocho tornillos y placas.

Asimismo, indicó que le tomó meses rehabilitarse, pero regresó a trabajar a los dos meses de haber sufrido este aparatoso accidente con un corsé; "Trabajé con dolor, porque me dolió mucho tiempo, ahora tengo un poco de molestia y ya pasaron cinco años, pero la molestia sigue", sentenció.

Ahora, la conductora reveló que no puede agacharse o voltearse como quisiera; sin embargo, dijo estar agradecer por seguir caminando y moverse. Ademá, Lolita Ayala comentó que tras romperse la columna en el accidente de helicóptero le quedaron secuelas como no poder agacharse ni voltearse, no obstante, se siente agradecida porque sí camina y se mueve.

