Marlene Favela presume sus curvas al natural desde lá cama: FOTO

Marlene Favela incendió las redes sociales durante las últimas horas con una serie de ardientes fotografías en las que posó completamente al natural dejando con la boca abierta a más de uno por su espectacular belleza, por lo que como era de esperarse, la talentosa actriz nacida en Durango, se llevó decenas de halagos y se reafirmó como una de las mujeres más hermosas de toda la farándula en México.

Las mencionadas fotografías de Marlene Favela fueron difundidas a través de sus historias de Instagram, en una de ellas, la actriz de telenovelas apareció posando desde una silla completamente al desnudo, sin embargo, fue muy cuidadosa para no enseñar de más y utilizó una especie de cobija de peluche para cubrirse, no obstante, esto solo la hizo lucir más que sensual, por lo que enloqueció a sus fans.

Marlene Favela enloqueció a sus fans con esta postal. Foto: IG: marlenefavela

En otra fotografía, Marlene Favela lució sus encantos desde la cama, donde lució su escultural figura gracias a que un calzón de compresión de cintura alta resaltó sus curvas, pero lo que causó más revuelo entre sus más de 5 millones de seguidores fue el sensual gesto con el que posó para la foto.

Cabe mencionar que estas fotografías de Marlene Favela fueron publicadas originalmente hace algunos meses, sin embargo, la actriz las volvió a difundir debido a que en diferentes páginas administradas por sus fans las revivieron con el simple motivo de admirar toda su belleza, por lo que dichas imágenes volvieron a causar furor en redes sociales.

Marlene Favela se llevó decenas de halagos en redes. Foto: IG: marlenefavela

“Tan hermosa como siempre”, “Toda una reina”, “La sensualidad hecha mujer”, “Un auténtico bombón” e “Impactantemente hermosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Marlene Favela en las diferentes páginas donde se replicaron sus sensuales fotografías.

¿Qué hace actualmente Marlene Favela?

Actualmente, Marlene Favela tiene 45 años de edad, los cuales, festejó hace apenas el pasado mes de agosto y con más de dos décadas de carrera a cuestas se encuentra atravesando por un gran momento en el plano profesional pues su última participación en telenovelas fue todo un éxito ya que brilló con su personaje de “Leticia Lagos de Toscano” en “La Desalmada”, además, se sabe que ya está confirmada para su próximo papel en la nueva producción de Juan Osorio para Televisa llamada “Amor invencible”.

Cabe mencionar que, actualmente, Marlene Favela se encuentra participando en el reality show culinario de Telemundo llamado “Top Chef VIP” donde ha causado una gran polémica con su participación pues en más de una ocasión ha sido acusada de recibir trato especial en la competencia para que pueda ganar, no obstante, la actriz nacida en Durango ha dejado a un lado estos comentarios y se encuentra enfocada en seguir avanzando en el programa.

Por otra parte, en el plano personal, Marlene Favela se encuentra más que feliz disfrutando de su maternidad con su hija Bella, mientras que en el plano romántico se desconoce si actualmente ya tiene pareja pues desde su divorcio en 2020 no ha presentado de manera formal a un galán, aunque ha referido que los pretendientes no le han faltado, asimismo, ha señalado que no está obsesionada con tener una pareja pues quiere que las cosas se den de forma natural y sin forzar nada.

SIGUE LEYENDO:

Marjorie de Sousa derrocha estilo y se confirma como la rubia más bella de la farándula: FOTO

Marlene Favela resalta sus curvas en enterizo rojo | FOTOS

Andrea Legarreta enciende la red con look de transparencias que resalta su cuerpazo | FOTO