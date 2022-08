Marlene Favela cumple 45 años y este fue el mensaje de felicitación que se dio a sí misma: FOTO

La dicha de Marlene Favela tuvo un momento más especial de lo normal este viernes 5 de agosto, pues la actriz cumple 45 años de edad este día y, acorde a como ella suele ser, celebró en redes sociales el hecho de tener un año más de vida acompañada de su pequeña hija, así como de más personas que la aman.

Con esto como preámbulo, Marlene se dio también el detalle de expresar a sus fans una reflexión que dejó claro el momento de vida que pasa, donde se habló a sí misma con todo el cariño e intención de agradecer todos estos 45 años de experiencias y logros, claro está, importantes por refrendar que los vive a lado de quienes le importan.

La actriz se la pasó muy bien esta mañana de viernes al contarle a su público lo feliz que se sentía de llegar a los 45 años en plenitud.

Por ello, se dio a la tarea de enviarse un hermoso mensaje a sí misma con el cual demostró qué es lo que piensa de su forma de ser y cómo vibra en este momento.

"De la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que he intentado todo lo que he podido, he tenido todo lo que he querido, he amado todo lo que valía la pena, y he perdido apenas lo que no era para mí!", dijo Marlene Favela.