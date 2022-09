Flor Rubio paraliza la red con los mini vestidos perfectos para mayores de 50

Las conductoras de Venga la Alegría (VLA) se han ganado el cariño de los mexicanos por su gran talento y belleza. Ejemplo de ello es definitivamente Flor Rubio una mujer que hoy en día es un ícono de los matutinos en México, pero que también impone moda cada vez que aparece en pantalla.

Rubio, de 51 años, ha destacado abiertamente por su porte y elegancia al usar vestidos cortos. Todos ellos con mangas, ceñidos a la cintura y con la falda por encima de la rodilla. Aunque el encanto no termina ahí.

La conductora resalta por su talento y belleza en VLA FOTO: Instagram

La elegancia de la conductora no solo tiene que ver con la prenda principal, constantemente luce estos vestidos con tacones altos y abiertos que alargan y estilizan sus piernas sin acortarlos. Mientras que su cabello lo peina con ligeras acompañadas de aretes largos y un maquillaje sobrio para resaltar su rostro.

Con estos looks, Flor Rubio demuestra que la edad no es un impedimento para usar cualquier tipo de vestido y presumir de tu figura. Ella misma suele alternar estos looks con algunos más discretos con pantalón largo o maxi falda.

Flor Rubio ha participado en importantes coberturas en México FOTO: Instagram

¿Quién es Flor Rubio?

María Natividad Rubio Loya, su nombre real, es una periodista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y conductora de televisión que ha formado su carrera al pasar por grandes producciones como Venga la Alegría, La Oreja, Sale el Sol y Fórmula Espectacular.

La conductora de VLA egresó la UNAM FOTO: Instagram

Nació el 5 de agosto de 1971 en la Ciudad de México y actualmente se encuentra casada con Rafael Martínez Amador, un actor y productor mexicano con años de trayectoria artística.

Flor Rubio se ha convertido en un ícono de la moda FOTO: Instagram

Actualmente trabaja como conductora de VLA en su emisión entre semana y ha formado parte de coberturas especiales como el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández y Carmen Salinas.

