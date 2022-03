Flor Rubio: 5 FOTOS que demuestran que es la conductora más bella en VLA

Con el paso del tiempo, la periodista de espectáculos, Flor Rubio se ha consolidado como una de las figuras más importantes en los pasillos de TV Azteca gracias al excelente trabajo que realiza todas las mañanas como conductora estrella en Venga La Alegría.

Después de brillar en Televisa, la experta en temas de la farándula probó suerte en los fotos del Ajusco y actualmente puede presumir que es una de unas famosas más importantes pues de manera constante es la encargada de presentar lo más importante en la vida de los famosos.

Además de su faceta como conductora, la conductora de televisión también ha destacado por su participación en los reality shows "¡Quiero cantar!" y "Los Reyes del Playback", logrando importantes actuaciones.

Lejos del los foros de televisión, la exconductora de "La Oreja" se mantiene cercana a sus millones de seguidores con cada una de las publicaciones que realiza en su cuenta en Instagram, red social en la que suma miles de fans.

Ante sus más de 236 mil fans, la conductora de televisión presume la vida que lleva afuera de los foros de TV Azteca, demostrando que cuenta con una envidiable belleza y una escultural figura, posiblemente una de las mejores en la pantalla chica.

En la plataforma digital, Flor Rubio suele compartir imágenes en los que destapa con mayor detalle cada una de las peculiaridades de los looks que viste, los cuales resaltan a la perfección su belleza y gran figura.

De manera constante, la conductora de Venga La Alegría suele presumir su escultural figura en lujosos looks que no pasan desapercibidos para nadie; todas sus fotos suman millones de "me gusta" y un sin fin de comentarios.

Dentro de Venga La Alegría, uno de los matutinos más vistos en el país, Flor Rubio es la encargada de conducir la Zona de Espectáculos, lugar en el que realiza entrevistas a las figuras más importantes del entretenimiento, lo que le vale un sin fin de reconocimientos.

