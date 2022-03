La vida es un riesgo: Kristal Silva se transforma en una guapísima chola en VLA | VIDEO

La conductora Kristal Silva se ha posicionado como una de las participantes favoritas del segmento Los Reyes del Playback en Venga La Alegría en el que los participantes tienen que fingir que cantan una canción con un show adicional para impactar a los jueces.

Es así que cada participante tiene que usar su ingenio y carisma para que su presentación sea un éxito y así lo ha hecho Kristal, pues en cada oportunidad procura dejarlo todo en el escenario, como cuando subió al escenario a cantar "Barbie Girl" caracterizada de una verdadera muñeca y elevó la temperatura en el set.

Fue así que en esta ocasión, la conductora optó por un look completamente diferente y contrastante con la bella Barbie, en esta ocasión dejó el jumpusuit y las zapatillas atrás para darle convertirse en una verdadera chola.

La participante usó una sobrecamisa color rojo con cuadros negros, unos tenis converse negros con blanco, un pantalón color beige junto con unas cadenas color oro. Para el peinado eligió unas largas trenzas, en cuanto el maquillaje, Silva uso uno en el que destacaran sus grandes ojos color miel y agregó algunos tatuajes falsos en el cuello y rostro.

Y no sólo el look se robó los reflectores, la presentación de la conductora fue del agrado de los jueces y le reconocieron que no sólo se esmeró en caracterizarse, sino que también tuvo un buen montaje en el que entretuvo mientras simulaba dar a luz a dos gemelos caracterizados como cholos al ritmo de la canción "Papi chulo".

La historia de su presentación era de una chola a quien se le rompió la fuerte y tenía que dar a luz, por lo que aprovechó los sonidos de la canción para simular gemidos de un parto, en este momento fue cuando "El Capi" Pérez dijo que le falló el lip sync, sin embargo, le aplaudió la creatividad.

Asimismo, mencionaron que la conductora acababa de estar en el Carnaval de Mazatlán y aplaudieron su dedicación de tomarse el tiempo de preparar su participación con la cual, se llevó 14 coronas consagrándose como una de las favoritas del reality del matutino.

