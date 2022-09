María León luce toda su belleza en coqueta lencería blanca

María León tiene una sorpresa para sus millones de fans en redes sociales y ya dio un pequeño adelantó con un par de fotografías en las que presumió una coqueta lencería blanca, outfit perfecto para que la cantante luciera al toda su belleza y dejara sin aliento a sus seguidores.

La bella intérprete comenzó su carrera en la industria musical con T' de Tila, para después ser la vocalista de Playa Limbo, grupo en el que estuvo por más de 10 años y ahora se coloca como una de las solistas más destacadas, pero también como una de las más hermosas de la farándula.

María León se luce en coqueta lencería

Fue este lunes cuando León deslumbró a sus millones de seguidores en la plataforma de Meta con un par de instantáneas que publicó para dar a conocer que tiene una sorpresa para sus admiradores, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos por sus looks y belleza.

María dejó sin aliento a sus fans con su belleza. Foto: IG @sargentoleon

En su cuenta oficial de Instagram, donde recientemente llegó a los 2.8 millones de fans, la actriz y cantante compartió un par de fotos en la que presumió toda su belleza y confirmó que posee una espectacular silueta, pues se dejó ver en un atrevido look blanco.

"Te quiero escribir todas las canciones del mundo… #LunesDefuego Porque el miércoles te tengo sorpre…", escribió María para acompañar las fotografías en blanco y negro que han sido la sensación entre sus fanáticos, logrando recibir más de 700 comentarios y generar al momento más de 81 mil 500 "me gusta".

León, que ha dejado claro que es una de las famosas que más trabaja en mantener su figura, posó con estilo y sensualidad, sentada frente a un piano, y mostrando su silueta perfecta en un look de coqueta lencería blanca que combina un bralette de encaje con una panty de algodón.

La cantante enamora en coqueta lencería. Foto: IG @sargentoleon

María Elizabeth León Herrera, nombre real de la intérprete, debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y es vencedora de "¿Quién es la máscara?".

