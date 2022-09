José José: 3 canciones de "El Príncipe de la Canción” repletas de machismo que lo llevaron al éxito

José José fue sin lugar a dudas una de las máximas figuras de la música mexicana de las últimas décadas, sin embargo, su basto repertorio de canciones contenía algunas letras con una fuerte carga de contenido considerado como machista, el cual, muy pocas veces fue cuestionado, por lo que en esta ocasión te presentaremos las 3 canciones más misóginas de “El Príncipe de la Canción”, quien el martes 28 de septiembre cumplirá tres años de haber dejado el plano terrenal.

“Buenos días, amor”

A finales de la década de 1970, José Rómulo Sosa Ortiz, como realmente se llamaba José José tuvo como uno de sus compositores de cabecera al español Juan José Calderón, quien fue el responsable de escribir “Buenos días, amor”, el cual, fue uno de los mayores éxitos del momento de “El Príncipe de la Canción”, no obstante, la letra de dicho tema esconde un oscuro episodio pues si se le pone atención, se narra un episodio de abuso sexual cometido por un hombre a una mujer que estaba dormida.

“Me perdí en tu vientre cuando aún dormías, la sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día, encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía” es un fragmento de la canción que esconde la delicadeza del tema con tonadas amigables y un coro pegajoso.

“Cuando vayas conmigo”

En el año de 1983, José José lanzó su álbum llamado “Secretos” y uno de los temas más exitosos de dicha plata discográfica fue “Cuando vayas conmigo”, un tema escrito con una fuerte carga machista escrita en conjunto por los célebres escritores españoles Manuel Álvarez-Beigbeder y Purificación Casas Romero, quien utilizaba el pseudónimo de “Ana Magdalena”.

Dicha canción es más que explícita pues un hombre le pide a su pareja que cuando vayan juntos por la calle no mire a nadie y que solo mantenga su cabeza recargada sobre su hombro debido a que si alguna persona atrae su mirada, unos celos irracionales lo invaden.

“Cuando vayas conmigo, no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire, que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara, cuando tienes a al lado a quien tanto te ama”.

“Almohada”

Esta composición del nicaragüense Jorge Adán Torres Solís fue uno de los máximos éxitos en la carrera artística de José José, sin embargo, la letra resultó un tanto polémica debido a que habla de la confusión de un hombre que aparentemente se encuentra despechado porque su pareja lo dejó, no obstante, su orgullo de hombre le impide recuperar a su amada, a quien le guardaba un especial cariño debido a que durante mucho tiempo fue una mujer sumisa que no le hacía ningún reproche.

“Tú duermes conmigo toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro”.

Cabe mencionar que estas son solo algunas de las canciones más polémicas de José José pues si nos ponemos a analizar a fondo todo su repertorio podemos encontrar decenas de temas que abordan temas sumamente polémicos, en especial relacionados con el machismo.

