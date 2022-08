La cantante española que rechazó a Juan Gabriel y se negó a ser su esposa

Juan Gabriel fue uno de los grandes cantantes de la música mexicana, cuyo legado musical es eterno, pues se estima que a lo largo de su vida escribió casi dos mil canciones, muchas de ellas en la voz de artistas como José José, Rocío Dúrcal, Luis Miguel y más.

Este 28 de agosto se conmemora el sexto aniversario luctuoso de El Divo de Juárez. El compositor, arreglista y productor se convirtió en uno de los artistas más queridos de México. Sin embargo, pese a todo el amor que muchas personas sentían por él, hubo una cantante española que lo rechazó y se negó a ser su esposa.

Breve historia de su vida

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, nació el 7 de enero de 1950. Con apenas 13 años de edad compuso su primera canción: "La muerte del palomo", a la que siguió "Ases y tercia de reyes". En la década de los 70, tras asentarse en Ciudad Juárez, viaja a la Ciudad de México para probar suerte como cantante.

En ese entonces es encarcelado por una falsa acusación de robo. Durante el tiempo que estuvo en prisión compuso temas como "Me he quedado solo" y "No tengo dinero", ambas incluidas en su primer álbum: Un alma joven (1971).

Al salir de la cárcel adopta el nombre artístico de Juan Gabriel. Según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el primer nombre en honor a un señor llamado Juan Contreras, quien le enseñó a trabajar cuando era niño y el segundo en memoria de su padre, el arriero Gabriel Aguilera Rodríguez.

La cantante española que rechazó la propuesta de matrimonio de Juan Gabriel

A lo largo de su trayectoria, El Divo de Juárez consolidó una gran cantidad de relaciones amistosas con cantantes mujeres: Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Estela Núñez y Daniela Romo, sólo por mencionar algunas. No obstante, hubo una en específico con la que estuvo a punto de casarse. ¿Su nombre? Isabel Pantoja.

La cantante, quien actualmente tiene 66 años, veía a Juan Gabriel como un gran amigo. En 1984, la española sufrió la muerte de su esposo, el torero Francisco Rivera. El golpe fue tan doloroso para ella que pensó que no podía seguir adelante, pues se había quedado sola con su hijo Kiko.

Juan Gabriel e Isabel Pantoja eran muy cercanos (Foto: Archivo)

En 1988, cuando su pequeño vástago tenía 4 años de edad, Isabel Pantoja recibió una hermosa petición de Alberto Aguilera Valadez, pues éste le pidió que se casara con ella. Así lo dijo ella en una entrevista realizada en julio de 2019.

"Me pidió matrimonio cuando mi hijo tenía 4 años. Quería que yo fuese su esposa, conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos". Yo le dije: 'No puede ser'. Se lo dije cantando y él lo entendió perfectamente porque nuestra amistad era demasiado bonita", reveló en aquel entonces durante el programa Supervivientes.

Isabel Pantoja agregó que para ella, Juan Gabriel "siempre ha sido y será mi compadre, mi hermano mayor, mi confidente; el ser -junto con mi familia- que más he querido en mi vida". Además, confesó que muchas veces se ha arrepentido de no haber aceptado la propuesta de matrimonio.

"Jamás hubiera encontrado, después de mi marido, por supuesto, a una persona que me comprendiera tan sumamente bien. Era y será un genio para la eternidad".

