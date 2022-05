Juan Gabriel en Bellas Artes: los VIDEOS del concierto más épico de 'El Divo de Juárez'

Juan Gabriel fue uno de los grandes cantantes de la música mexicana. El compositor, arreglista y productor, se convirtió en uno de los artistas más queridos de México. Uno de sus momentos más icónicos fue el concierto que ofreció en el Palacio de Bellas Artes.

Su legado musical es eterno, pues se estima que escribió casi dos mil canciones, muchas de ellas en la voz de artistas como Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Daniela Romo, José José, Ana Gabriel y Vicente Fernández.

Recordamos su histórica presentación (Foto: Especial)

Breve historia de su vida

Nació el 7 de enero de 1950 bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Cuando tenía 13 años de edad compuso su primera canción: "La muerte del palomo", a la que siguió "Ases y tercia de reyes". En la década de los 70, tras asentarse en Ciudad Juárez, viaja a la Ciudad de México para probar suerte como cantante.

En ese entonces es encarcelado por una falsa acusación de robo. Durante el tiempo que estuvo en prisión compuso temas como "No tengo dinero" y "Me he quedado solo".

Al salir, adopta el nombre artístico de Juan Gabriel. Según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el primer nombre en honor a un señor llamado Juan Contreras, quien le enseñó a trabajar cuando era niño y el segundo en memoria de su padre, el arriero Gabriel Aguilera Rodríguez.

Juan Gabriel, de joven (Foto: Especial)

El épico concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes

Del 9 al 12 de mayo de 1990, El Divo de Juárez se presentó en el emblemático Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional. Para una gran cantidad de personas, su show debería ser considerado como patrimonio cultural de nuestro país, pues además, formó parte de su primer álbum en vivo: Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, lanzado en diciembre de aquel año.

Sin embargo, en su momento hubo quienes rechazaron el hecho de que el artista se presentara en dicho recinto, pues sólo estaba destinado para realizar obras de teatro, óperas y conciertos sinfónicos.

De acuerdo con Sony Music Latin (SML), críticas por parte de académicos pudieron truncar aquella presentación, ya que muchas personas escribieron cartas para que el evento se cancelara. Entonces, con el fin de contrarrestar la polémica, se anunció que las ganancias serían donadas a la Orquesta Sinfónica Nacional. Juan Gabriel cumplió y lo hizo a lo grande.

"Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes con los años se configuraría como un referente obligado para todas las fusiones de géneros con arreglos sinfónicos. Cualquiera lo pudo haber hecho, pero nunca nadie se había atrevido y para ello Juan Gabriel se entregó por completo, dando vida a lo que continúa siendo una inmortal fiesta por la música", apunta SML.

Temas como "Yo no nací para amar", "Ya lo sé que tú te vas", "Se me olvidó otra vez", "Hasta que te conocí", "De mí enamórate", "Ya lo pasado, pasado" y por supuesto, "Amor eterno", formaron parte del poderoso setlist.

Sigue leyendo:

Bella actriz que triunfó con Cantinflas en el Cine Mexicano metió a la cárcel a Juan Gabriel

Rocío Durcal tendrá su propia bioserie; familia revela que abordará la relación con Juan Gabriel