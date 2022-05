Bella actriz que triunfó con Cantinflas en el Cine Mexicano metió a la cárcel a Juan Gabriel

Juan Gabriel fue uno de los grandes íconos de la música mexicana, pues no sólo fue intérprete, también trabajó como compositor, arreglista y productor. El artista tuvo una exitosa carrera, sin embargo, pocos recuerdan que estuvo a punto de ser opacada al estar en la cárcel una temporada, y, de acuerdo a algunas versiones, fue una bella actriz que triunfó con Mario Moreno 'Cantinflas', quien lo acusó de un grave delito.

Según algunos rumores, la actriz que supuestamente inculpó al 'Divo de Juárez' fue Claudia Islas, quien fue muy popular en los años 60 y 70 gracias a su participación en películas del Cine Mexicano y en telenovelas. La artista destacaba por su belleza, por lo que fue un "símbolo sexual" de la época, compitiendo contra Jackeline Andere, Fanny Cano, Helena Rojo y Susana Dosamantes, quien tenía el rostro más hermoso de la pantalla.

¿Claudia Islas metió a la cárcel a Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista, comenzaba su carrera bajo el mote de Adán Luna cantando en bares y siendo el corista de celebridades como Angélica María, Leo Dan y Roberto Jordan. En un viaje a la Ciudad de México con el objetivo de grabar su primer material discográfico fue acusado injustamente de robo, por lo que terminó en la cárcel de Lecumberri.

El cantante mexicano estuvo 18 meses en aquella prisión, en donde conoció a Alberto Vázquez, galán del Rock and Roll que aseguró convivió con el 'Divo de Juárez'. Además, durante esa temporada escribió algunas de sus canciones: 'Me he quedado solo', 'No tengo dinero' y 'Tres claveles y un rosal'. Juan Gabriel salió libre con la ayuda de Enriqueta Jiménez, conocida como 'La Prieta Linda' y tras pagar una fianza.

Años después de este suceso que marcó la carrera del cantante de 'No tengo dinero' y después de su muerte el 28 de agosto de 2016, Carmen Salinas reveló que el artista le confesó a su hijo Pedro Plascencia Salinas, quien fue músico del compositor, que Claudia Islas habría sido la persona que lo acusó de robo tras una fiesta en su casa en 1969.

Ante los intensos rumores, la actriz tuvo que salir a desmentirlos. Además, en vida Juan Gabriel nunca reveló el nombre de la persona que lo había acusado, por lo que poco a poco fueron quedando atrás las especulaciones sobre la identidad de la persona que inculpó injustamente al cantante y actor.

Claudia Islas enamoró con su belleza en el Cine Mexicano

Elizabeth Islas Brasdefer, nombre de real de la artista, nació en Pachuca, Hidalgo, el 17 de julio de 1946. Desde muy joven tuvo interés por el medio del espectáculo, por lo que estudió actuación y después fue modelo de varios anuncios en televisión. Gracias a su belleza y carisma dio un salto a la pantalla grande con la película 'Los años verdes' de 1967.

Tras su debut en el cine consiguió otros papeles en el séptimo arte. 'Conserje para todo' con Mario Moreno 'Cantinflas', 'Modisto de señoras', protagonizada por Mauricio Garcés, así como 'La hora desnuda', 'Todos los pecados del mundo', 'Los indomables', 'Más negro que la noche' y 'Gypsy', son algunas de los filmes en los que participó, mientas que en la televisión apareció en 'Marisol', 'Baila conmigo' y 'Catalina y Sebastián'.

En 2004, después de trabajar en el melodrama venezolano 'Ángel rebelde' y sumar más de 60 créditos en cine y tv, Claudia Islas decidió retirarse de la farándula. Lo último que se sabe de la actriz, es que se encuentra viviendo en Miami, Florida, en Estados Unidos, disfrutando de su vida a los 75 años de edad.

Claudia Islas debutó en 'Los años verdes' de 1967 Foto: Especial

