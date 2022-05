Imitador oficial de Juan Gabriel se niega a actuar en bioserie de Vicente Fernández; no deja bien parado al Divo

Una de las series que más ha dado de qué hablar en los últimos meses es la que retrata la vida del fallecido Vicente Fernández, esto en atención a que el producto audiovisual no fue autorizado ni por el cantante ni por su familia; aunque otra cuestión que ha contribuido a que esta bioserie se viralice son los temas que aborda.

Y siguiendo con este orden de ideas, es natural que dentro de la trama de la historia se contemple el presunto conflicto que fracturó la relación entre 'El Divo de Juárez' y 'El Charro de Huentitán'.

No obstante, todo parece indicar que la serie no autorizada de la vida de Vicente Fernández no será muy benéfica con Juan Gabriel, pues su propio imitador oficial no quiso participar en el proyecto por respeto al cantante.

En entrevista con 'Ventaneando', Juan Verela, imitador de Juan Gabriel, dijo que a pesar de haber sido considerado para encarnar al intérprete de 'Abrázame muy fuerte', luego de leer el libreto de 'El último rey', decidió no aceptar el papel.

"Las líneas del guion no me convencían, no dejaban a Juan Gabriel en una posición muy buena que digamos (...) El tema de acuerdo al guion que yo vi no lo dejaba en una buena posición con Gerardo Fernández y en este caso, con el señor Vicente Fernández", reveló el imitador.

A pesar de esto, señaló que al final del día esto forma parte de una historia, la cual a nadie más que a quienes la vivieron, le consta que fuera de esa manera.

Por ello, tras destacar que no podría creer en lo que escribió la periodista Olga Wornat, quien creó el libro en el que se basa la serie de 'El último rey', expuso que lo mejor era no incurrir en una interpretación que podría no retratar la verdad.

"Yo no puedo creer en la señora Wornat de algo que escribió, de la cual no sabemos si efectivamente ella tenía nociones y estaba muy bien documentada en todos los argumentos que ella plasmaba en su libro", puntualizó el imitador de 'El Divo de Juárez'.

SIGUE LEYENDO:

'Vivo en el 6': Belifans lanzan teoría del origen del nombre de la nueva canción de Nodal

"El último Rey, el hijo del pueblo": Esta es la fecha de estreno de la segunda temporada