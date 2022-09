VIDEO | Espinoza Paz: El cantante tiene un apodo diferente al de “cantautor del pueblo”, su familia lo llama de esta manera

“La mushasha shula” devolvió el éxito a la carrera de Espinoza Paz, la canción lanzada este 2022 se volvió viral en redes sociales e hizo que todos pusieran los ojos en la interpretación del mexicano quien se había enfocado a escribir canciones y producir música.

La melodía actualmente acumula más de 7 millones de reproducciones en YouTube y es utilizada para diversos “trends” mayormente en TikTok, esto reafirma la acetada pluma de Espinoza Paz y la razón por la que es llamado “El cantautor del pueblo”, pero este no es el único apodo por el que nombran al artista, sus familiares lo llaman de otra manera.

En una entrevista con Yordi Rosado, Espinoza Paz confesó que tiene varios apodos, que además de que algunas personas le dicen por su nombre real que es Isidro, hay quienes solo le dicen Paz, o “Espi”, mientras que sus seres queridos y más allegados de tienen el apodo de “Childito”, ya que así le decía su mamá, quien falleció hace más de 26 años.

El creador de temas como “El próximo viernes”, “Hombre normal”, “Lo intentamos” y “Perdí la pose” dijo que a la fecha sus hermanas aún le siguen haciendo honor a su mamá y lo nombran de esa forma, pero el originario de Angostura en el estado de Sinaloa aseguró que desconoce el significado de la palabra.

“Mi mamá tenía 36 años, se nos fue en 1996 ‘María de la Paz Espinoza Lemus’ me decía Childito” Aun Recuerdo cuando me amarraba del lavadero cuando me daba con la chancla por más lejos que corriera o que me esquivara. Sin duda alguna la mejor mamá del mundo, #pasiana los que aún la conservan demuéstrenle todo el amor posible”, recordó hace un tiempo Espinoza Paz a través de su Instagram en el que compartió una emotiva fotografía de su familia.