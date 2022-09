Margarita "La diosa de la cumbia" explota y entre lágrimas amenaza con salir de "MasterChef Celebrity"

El estrés comienza a pasar factura en los concursantes de “MasterChef Celebrity” y la tensión eleva la temperatura en la cocina por los constantes pleitos, como el que protagonizó este domingo 25 de septiembre Margarita “La diosa de la cumbia” con el chef Pablo Albuerne.

La cantante, de 61 años, se ha caracterizado por su dulzura tanto dentro como fuera de los escenarios, así como la paciencia que había tenido en el reality show de cocina sin importar los constantes regaños de los chefs; sin embargo, durante el último programa mostró una faceta que pocos de sus fans conocían.

Durante el reto de salvación la intérprete de “Que bello” cometió algunos errores que pudieron haberle costado su lugar en la competencia, por lo que fue blanco del chef español quien no dudó en llamarle la atención más de una vez y fiel a su estilo la ignoró por un momento cuando ella más lo necesitaba e insistía en que tenía algunas dudas.

“Yo quise hacerle una pregunta y no me escuchaba. Él me miró a los ojos, se acercó a mí y me dijo: ‘haz lo que te dé la gana’”, dijo Margarita entre lágrimas en medio de la competencia y se dijo molesta por la actitud del chef Pablo Albuerne quien más tarde se acercó a ella para explicarle y restar tensión al momento.

“Aquí sacó mi piedra que traigo. Tengo una piedra de verdad horrible, nunca me había enojado tan feo solamente cuando mi marido me puso el cuerno. Qué te digo, la educación y el respeto debe existir. Yo puedo pagar un chef para que me haga cosas, no pago para que me griten y me humillen”, dijo la cantante.

¿Margarita en riesgo de salir?

Aunque el equipo de Margarita “La diosa de la cumbia” fue elegido por los jueces invitados como el ganador del reto, su desempeño los llevó directo al reto de eliminación debido a que no siguieron las reglas del reto, una vez más, por la distracción de la cantante.

Para el siguiente reto Margarita fue una vez más elegida para tomar la clase con la que podrían salvarse o perder todo, aunque algunos no dudaron en apoyarla otros aseguraron que era una “sentencia de muerte” debido a la actitud distraída de la cantante.

Entre bromas, el conductor Mauricio Mancera intentó restar presión en la cocina y bromeó con la molestia de Margarita, quien más tarde decidió terminar con el conflicto y abrazó al chef Pablo Albuerne.

